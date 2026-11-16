Ibrahima Konaté, 27 años, sobre su infancia: "Mi padre me dijo que trabajara, fuera buena persona y no hiciera trampas"

Ibrahima Konaté aterrizó en el Santiago Bernabéu el pasado mes de agosto, y aunque ya está plenamente asentado en la dinámica del Real Madrid, su camino hacia la élite europea fue de todo menos convencional.

Lejos del ruido mediático y de las cifras astronómicas que rodean al fútbol, el central se forjó en París bajo el amparo de una familia que siempre priorizó la calidad humana frente al estrellato.

De hecho, el idilio del internacional francés con el balón tardó bastante en florecer. En una charla con el diario L'Équipe, confesó que durante su niñez no sentía una atracción especial por este deporte: "Al principio no me gustaba demasiado el fútbol. En primaria, en el distrito 15 de París, prefería jugar al frisbee o a otra cosa".

Todo dio un giro cuando la familia cambió de código postal dentro de la capital. Fue entonces cuando su padre intervino para encauzar su afición. "Cuando nos mudamos al distrito 11, empecé a jugar más en el colegio y mi padre me llevó a su club", detalló el zaguero.

A pesar de su ascenso imparable, en la casa de los Konaté el éxito deportivo nunca ha sido sinónimo de obsesión financiera.

El propio jugador reveló que sus progenitores viven totalmente al margen de esa burbuja, delegando los aspectos profesionales en otros familiares: "Sinceramente, a mis padres no les interesa el fútbol. Son más mis hermanos quienes se ocupan de lo que ocurre a mi alrededor. Mis padres ni siquiera saben cuánto gano".

Para su padre, lo primordial era inculcarle unos valores inquebrantables antes que hablar de contratos millonarios. El central guarda a fuego las lecciones que recibió en sus inicios: "Mi padre me dijo: 'Conviértete en una buena persona, trabaja, no hagas trampas y compórtate bien'".

A esta máxima familiar se sumaba otra regla de oro que le ha servido de escudo ante la presión a lo largo de su carrera: "Trabaja bien y no te preocupes por lo que diga la gente".

El gran punto de inflexión en su trayectoria llegó con la oportunidad de unirse a la cantera del Sochaux, un paso definitivo hacia el profesionalismo que, curiosamente, encontró resistencia materna por puro instinto protector.

"Mi madre no sabía qué era un centro de formación. Cuando le explicamos que Sochaux estaba interesado en mí y que quería ficharme, dijo que no. Quería que me quedara con ella", rememoró.

Aquel salto desde el nido familiar, aunque difícil en un principio, terminó siendo el trampolín perfecto. Gracias a esa decisión, Konaté inició una progresión imparable que le ha llevado a la selección francesa y a vestir, desde el pasado verano, la camiseta del Real Madrid.