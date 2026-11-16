El fin de la España invencible: una derrota con honor tras 43 partidos y un legado coronado con la Eurocopa y el Mundial

La eternidad deportiva no existe, ni siquiera para un equipo que parecía haber olvidado cómo conjugar el verbo perder.

En el césped del Metropolitano, la selección española entregó finalmente su corona de imbatibilidad cayendo por 2-3 ante Inglaterra en la Nations League. Fue la primera derrota de la España campeona del Mundo, el epílogo inevitable a una epopeya irrepetible.

Sin embargo, el inicio de esta crónica no puede ser un reproche. Incluso en la noche de su caída, la Selección demostró exactamente por qué es la dueña del fútbol contemporáneo: muriendo en la orilla, peleando hasta el último suspiro de descuento, y a escasos centímetros de firmar una remontada que habría desafiado toda lógica.

El encuentro fue una auténtica montaña rusa emocional, un ejercicio superlativo de supervivencia y orgullo.

A la hora de juego, el marcador reflejaba un doloroso e insólito 0-3. Un penalti convertido por Harry Kane justo antes del descanso, sumado a los golpes casi consecutivos de Ezri Konsa y Ben White en la reanudación, amenazaban con convertir el fin de la racha en una humillación en casa.

Cualquier otro equipo en el mundo se habría desmoronado, aceptando que, tras tantos meses de gloria ininterrumpida, el destino simplemente les deparaba una noche aciaga. Pero el ADN de esta generación rechaza la rendición.

El gol de Mikel Oyarzabal desde los once metros devolvió el pulso, y el zarpazo posterior de Nico Williams desató la tormenta perfecta. En un tramo final agónico, España arrinconó a los ingleses en su área, asediando sin piedad.

No llegó el anhelado empate, pero el mensaje resonó en toda Europa: la España invencible cayó, sí, pero lo hizo de pie y vaciándose en el campo.

Los jugadores de España, durante el partido contra Inglaterra. REUTERS

Fin a la racha

Este tropiezo pone fin a la racha más asombrosa en la historia del fútbol de selecciones: 43 partidos oficiales consecutivos sin conocer la derrota. Es un viaje inmaculado que comenzó un 26 de marzo de 2024 ante Brasil (3-3), justo después de haber caído en un amistoso frente a Colombia.

Desde aquel día, el combinado nacional construyó un imperio de 34 victorias y 9 empates, cimentado en un fútbol dominante, vertical y asfixiante. No fue, ni mucho menos, una estadística engordada ante rivales menores; el camino hacia el récord está pavimentado con los escudos de la realeza del fútbol mundial.

Durante estos dos años y medio de dominio, España conquistó la Eurocopa de 2024 dejando un rastro de exhibiciones para el recuerdo.

Sometió a Italia en la fase de grupos (1-0), silenció a la anfitriona Alemania en unos cuartos de final agónicos (2-1), remontó a la todopoderosa Francia de Mbappé en semifinales (2-1) y se coronó en Berlín ante la misma Inglaterra que hoy celebra su revancha.

Pero el cénit de esta dictadura futbolística llegó en el Mundial. En aquel torneo, España no solo sumó la segunda estrella a su pecho, sino que destrozó el mítico récord mundial de 37 partidos invictos que ostentaba Italia. Lo hizo, además, de la forma más poética y épica posible: ganando 1-0 a Argentina en la prórroga de la gran final en Nueva York.

Apenas unos meses después, para demostrar que el hambre seguía intacta, asaltaban Wembley con un 2-3 ante los ingleses y pasaban por encima de Croacia con un contundente 4-1. Cayeron los gigantes, uno tras otro, víctimas de una máquina perfecta.

Mantener la línea

Pero la historia exige pasar página. El invicto ya es leyenda, y ahora comienza la verdadera prueba de fuego para los campeones del mundo. La élite es implacable y el mayor enemigo del éxito sostenido es la autocomplacencia. Por eso, esta derrota debe interpretarse como un reset necesario.

Perder alivia el peso de una presión mediática asfixiante que exigía la perfección diaria, y devuelve a los jugadores a la realidad de la competición. Toca hacer autocrítica, analizar los desajustes defensivos que costaron el 0-3 inicial y recordar que, sin la intensidad y la humildad del primer día, cualquier rival puede hacerte daño.

Lamine Yamal, durante el partido contra Inglaterra. REUTERS

El talento para no empezar a caer está intacto. España necesita mantener estrictamente la misma línea de trabajo, confiando en ese modelo híbrido de posesión y vértigo que los ha hecho imparables.

La estructura del equipo se sostiene sobre pilares jóvenes; figuras como Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri o Pau Cubarsí aún están lejos de su techo, y su ambición debe ser el motor que impulse al resto del grupo.

La España de los 43 partidos invicta ya descansa en los libros de historia como una de las mejores selecciones de todos los tiempos. Desde hoy, el único objetivo es canalizar la rabia de esos últimos minutos en el Metropolitano para seguir coleccionando títulos.