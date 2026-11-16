Figo se enfrenta a Rufián antes del 29-N: "Cómo has acabado, de querer juntar a toda la izquierda a juntarte con Podemos"

Luis Figo y Gabriel Rufián han vuelto a trasladar sus diferencias a las redes sociales en plena campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.

El exfutbolista portugués respondió este domingo a una intervención del candidato de ERC, que había bromeado con su incorporación a un hipotético Ejecutivo de PP y Vox. La discusión derivó en reproches sobre los acuerdos electorales del diputado y el pasado deportivo del exjugador.

El detonante fue el mitin de apertura de campaña de los republicanos en Tarragona. Allí, Rufián recurrió a dos rostros conocidos para ironizar sobre el escenario que, a su juicio, podría abrirse si ambas formaciones alcanzaran el Gobierno: "Se viene Figo de ministro de Deportes e Iker Jiménez presentando el telenoticias".

Aquella alusión provocó la reacción del antiguo futbolista del Barcelona y del Real Madrid.

Figo carga contra su alianza

El portugués llevó su contestación al terreno de la estrategia política. En lugar de limitarse a rechazar la broma sobre su supuesto nombramiento, cuestionó el recorrido de Rufián y contrapuso sus aspiraciones de reunir a la izquierda con el entendimiento alcanzado con Podemos para la cita electoral.

"¿Ya me echabas de menos? Bueno, cómo has acabado, chaval, de querer juntar a toda la izquierda a juntarte con Podemos. ¡Lo que se hace por sobrevivir!", escribió Figo en X.

El tuit de Luis Figo contra Gabriel Rufián en plena campaña electoral. EE

El exinternacional luso añadió una referencia a la etapa municipal del dirigente republicano y a su intento de llegar a la alcaldía de Santa Coloma de Gramenet. Su segundo reproche mezcló aquel antecedente con una acusación sobre su permanencia en la actividad pública:

"Ya tienes una mala experiencia cuando fuiste candidato a la Alcaldía de Santa Coloma de Gramenet, ¿te acuerdas? Lo que se hace para vivir del cuento, pero ya no engañas a nadie. Suerte para el 29".

La alianza mencionada por Figo contempla que Podemos no concurra por separado en Cataluña y que ERC incorpore a integrantes de esa formación en sus candidaturas. Rufián e Irene Montero escenificaron su colaboración el 24 de octubre en un acto en Nou Barris, Barcelona.

El acuerdo discurre al margen del Frente Amplio, el espacio que reúne a otras organizaciones de izquierdas.

La réplica de Rufián

Rufián respondió con una frase mucho más corta: "No todos nos vendemos, as". El mensaje iba acompañado de una imagen del cartel que el diario Sport difundió en 2000 por el fichaje de Figo por el Real Madrid.

No todos nos vendemos, as. https://t.co/UEu3liKJod — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 15, 2026

En aquella composición aparecía el rostro del portugués sobre un billete y el rótulo "Figo pesetero".

La contestación trasladó así el intercambio desde los pactos políticos hasta el episodio que marcó la relación del futbolista con el barcelonismo: su salida hacia el gran rival. Figo acabó eliminando su publicación, aunque otros usuarios conservaron capturas.

La campaña del 29-N sirvió, de este modo, de escenario para otro choque entre ambos, con una broma sobre un ministerio como origen y una alusión al mercado futbolístico como respuesta.