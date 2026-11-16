El éxito de Aduriz, 45 años, lejos del fútbol: inversión en energías renovables y un apasionado de los deportes de mar y nieve

A los 45 años, Aritz Aduriz representa el ejemplo perfecto de cómo gestionar la transición tras el deporte de élite sin perder ni un ápice de ambición ni de equilibrio personal.

Aunque su nombre quedó grabado en letras de oro en la historia del Athletic gracias a sus goles y su longevidad sobre el césped, el exdelantero donostiarra ha sabido construir una segunda vida igual de sólida lejos de los focos de los estadios, apoyada en una visión empresarial estratégica y en una conexión inquebrantable con la naturaleza.

Lejos de conformarse con el retiro dorado, Aduriz ha canalizado buena parte de su patrimonio hacia sectores de futuro, destacando especialmente su apuesta por la sostenibilidad y la transición energética.

A través de vehículos de inversión como A20Z Ametsa, sociedad con sede en Bilbao dotada con un capital social superior a los tres millones de euros, el exfutbolista impulsa proyectos vinculados a la promoción, construcción y comercialización de energías renovables en el País Vasco.

Su olfato fuera del área también se extiende al ámbito inmobiliario en Baleares mediante firmas como Adutoki GVE y a la gestión patrimonial con sociedades como Puxika Inversiones, demostrando una diversificación financiera madura, discreta y alejada de estridencias mediáticas.

Sin embargo, el verdadero éxito de Aduriz en esta etapa vital reside en haber recuperado el tiempo para sus grandes pasiones originales: el mar y la montaña. Antes de que el balón se convirtiera en su profesión, el joven Aritz creció entre tablas y bastones.

Hijo de monitores de esquí, llegó a proclamarse subcampeón de España infantil de esquí de fondo, una disciplina de resistencia extrema que forjó el carácter incansable que más tarde exhibiría en Primera División.

De forma paralela, su infancia en San Sebastián alimentó un amor profundo por el surf y el piragüismo, deportes que hoy vuelven a ocupar un lugar central en su rutina diaria.

Tras colgar las botas en 2020 a causa de una lesión de cadera, decidió establecer su residencia familiar en Palma de Mallorca. En la isla ha encontrado el entorno idóneo para disfrutar del mar durante todo el año, mantener una envidiable forma física basada en el entrenamiento funcional y escaparse cada invierno a las cumbres nevadas.

Aunque mantiene vínculos puntuales con los despachos futbolísticos y labores institucionales, su día a día transcurre en calma, lejos del ruido mediático.

Hoy, Aritz Aduriz demuestra que la retirada no supone el final del éxito, sino la oportunidad de redefinirlo: con proyectos empresariales que miran hacia un futuro más limpio y una vida activa marcada por el ritmo de las olas y la nieve.