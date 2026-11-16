El rey Felipe VI, la infanta Sofía y el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, asisten al encuentro de la Nations League entre España e Inglaterra. EFE

España llega al ecuador del examen de la FIFA: Valencia y Vigo se refuerzan ante las dudas de una sede conjunta vasca

España alcanza el ecuador de la actual evaluación de la FIFA para el Mundial 2030 con dos aspirantes que recuperan terreno y una propuesta que encuentra dificultades para encajar.

Valencia y Vigo tendrán la oportunidad de defender su incorporación, pero la fórmula de Bilbao y San Sebastián como sede compartida no convence al organismo internacional. Las inspecciones han reforzado las opciones del Nou Mestalla y Balaídos sin convertir todavía esa posibilidad en una designación definitiva.

La FIFA se ha comprometido a visitar ambas ciudades antes de terminar el año para examinar sus proyectos, como ha solicitado la Federación Española (RFEF).

Primero quedan Sevilla y Las Palmas dentro del recorrido por las candidaturas españolas inicialmente presentadas; después, la delegación continuará su evaluación en Marruecos. Las visitas pendientes permitirán completar un mapa que sigue abierto tras las renuncias de Málaga y A Coruña.

Rafael Louzán ha insistido este fin de semana en esa reapertura, aunque también ha advertido de que el número definitivo de estadios no está garantizado: "Ahora mismo hay un escenario de 20 sedes, de España se han caído dos y en la próxima visita se van a incorporar Vigo y Valencia en las próximas semanas. Pero esto no quiere decir que vaya a haber 20".

Dos candidaturas recuperadas

La diferencia para Valencia y Vigo es que podrán presentar sus argumentos directamente ante quienes deben evaluarlos.

No se trata de una entrada automática por las dos bajas españolas: sus estadios, infraestructuras y planes organizativos tendrán que superar el examen de la FIFA. La visita abre una oportunidad que aún no equivale a reservarles una plaza

Valencia apoya su candidatura en el Nou Mestalla, cuyas obras deben acreditar avances y un calendario compatible con el torneo.

Louzán ya había anticipado en octubre el desplazamiento: "Vamos a estar aquí probablemente antes del final de año visitando lo que puede ser y yo deseo que sea una de las sedes del Mundial 2030". Su anuncio de este sábado refuerza ahora aquella expectativa.

El respaldo político valenciano precede a esta ronda de inspecciones. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, lo explicitó en enero ante Louzán: "Te traslado que vas a contar con el apoyo absoluto de la Generalitat Valenciana para que así sea".

Render de cómo se verá el Nou Mestalla de cara a la temporada de su estreno, 2027/28. Europa Press

El Ayuntamiento también aprobó en abril un convenio con el Valencia que contempla el uso del futuro estadio para los encuentros que pudieran corresponderle como sede mundialista.

Vigo, por su parte, ha recibido este sábado el apoyo de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, durante su visita a Balaídos con Abel Caballero y representantes del Celta.

"Han sabido ser previsores. Acabo de ver el estadio y la verdad es que me quedo impresionada", afirmó la ministra, que valoró tanto las actuaciones ejecutadas como las proyectadas para llegar al Mundial.

Ese respaldo no elimina la negociación pendiente entre administraciones. Caballero reclama un acuerdo para financiar las actuaciones necesarias y ha defendido que el estadio estará terminado dentro de plazo:

"El Concello ya empezó las obras. Ya estamos trasladando los colectores y garantizamos que el estadio estará finalizado en tiempo y forma". La Xunta acepta reunirse, pero pide garantías, participación estatal y un compromiso institucional que permita concretar el proyecto.

El problema vasco

La situación es distinta en Euskadi, donde la discusión ya no se limita a la preparación de las instalaciones.

Las instituciones vascas plantean que Bilbao y San Sebastián funcionen como una única sede, con cuatro encuentros repartidos entre San Mamés y Anoeta, en lugar de los ocho que sumarían dos candidaturas independientes.

La solución busca compartir gastos, pero introduce un modelo que resulta poco atractivo para la FIFA. El obstáculo es operativo: mantener dos ciudades exige desplegar recursos en ambas, aunque cada estadio reciba menos partidos.

Esa dispersión resta fuerza a la propuesta conjunta frente a otras candidaturas y añade incertidumbre a la continuidad de las dos plazas, sin que las visitas hayan supuesto una exclusión definitiva.

Las autoridades locales mantienen sus condiciones. El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, defendió el martes que el Ayuntamiento había entregado la documentación requerida y reclamó una relación que protegiera los intereses municipales: "Que Donostia no se ponga al servicio de la FIFA, que la FIFA se ponga al servicio de la ciudad".

Su intervención dejó también pendiente la respuesta del organismo al planteamiento compartido. El Gobierno vasco, las diputaciones y los dos ayuntamientos sostienen esa fórmula después de cuestionar las exigencias organizativas y económicas del campeonato.

La evaluación de los estadios, por tanto, convive con una negociación sobre las condiciones de participación.

El mapa español

El dibujo español conserva nueve estadios de los once incluidos inicialmente: Bernabéu y Metropolitano, en Madrid; Camp Nou y RCDE Stadium, en el área de Barcelona; San Mamés, Anoeta, Nueva Romareda, La Cartuja y Gran Canaria.

Valencia y Vigo permitirían recuperar los once recintos, aunque sigue pendiente cuántos aceptará finalmente la FIFA y cómo resolverá el encaje vasco.

El estadio Municipal de Balaídos, a 14 de noviembre de 2026. Europa Press

La delegación ya ha recorrido los estadios vascos, catalanes, Zaragoza y Madrid, donde el Bernabéu recibió a los inspectores el jueves y el Metropolitano, el viernes.

Sevilla y Las Palmas completarán este tramo, antes del desplazamiento a las seis ciudades marroquíes y del regreso para valorar las dos aspirantes españolas adicionales.

El balance federativo combina confianza y tareas pendientes. Louzán ha defendido que las candidaturas examinadas avanzan favorablemente, pero tras reunirse el jueves con los técnicos también reconoció: "Me han hecho saber que queda muchísimo trabajo por hacer. Muchísimo".

El examen abarca transportes, alojamientos, seguridad y funcionamiento de las ciudades, además de los propios estadios.

La final espera a 2028

Madrid reivindica una posición destacada en esa evaluación. José Luis Martínez-Almeida afirmó este domingo: "Tenemos las mejores infraestructuras, la FIFA nos da la mejor nota tras evaluar las infraestructuras, al Santiago Bernabéu específicamente y también al Metropolitano".

El alcalde utilizó, así, esa valoración para reclamar que el partido decisivo se dispute en España.

Su declaración refuerza la candidatura madridista, pero no supone una adjudicación de la final ni cierra la competencia con el Camp Nou y el estadio Hassan II de Casablanca.

La elección del escenario del título discurre por un calendario distinto al examen que ahora determina qué ciudades están preparadas para organizar el campeonato.

Louzán ha situado esa decisión "en el año 2028" y mantiene que la final en España es "innegociable". También ha descartado plantearse una retirada si el encuentro acaba en Marruecos porque, según sostiene, no contempla que se celebre fuera de territorio español.

Antes deberá resolverse la lista de sedes: Valencia y Vigo tendrán su examen; Bilbao y San Sebastián, además, necesitan que la FIFA acepte cómo quieren participar.