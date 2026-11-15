Yéremy Pino (24), sobre su infancia: "Mi padre era fontanero y mi madre limpiadora en una granja. Nunca me falto de nada"

La carrera de Yéremy Pino se construyó entre los entrenamientos y los turnos de trabajo de sus padres. Antes de convertirse en internacional con España, el extremo creció en una familia que tenía que organizarse para acompañarlo al fútbol.

Así lo recordó en una entrevista concedida a ABC, publicada en enero de 2023, cuando todavía defendía la camiseta del Villarreal. Preguntado por las ocupaciones de sus progenitores, el canario respondió sin rodeos: "Mi padre es fontanero y mi madre limpiadora en una granja".

Son los trabajos que identificó entonces, en una conversación en la que explicó también cómo su familia había sostenido sus primeros pasos deportivos.

Pino resumió su agradecimiento con unas palabras que iban más allá del respaldo económico: "Qué hubiera sido yo sin ellos. Nunca nos faltó de nada a mi hermana ni a mí. Siempre se buscaban la vida para que alguien me llevara a entrenar porque ellos trabajaban y no podían hacerlo".

El fútbol del niño dependía también de esa red de personas capaces de cubrir los desplazamientos cuando sus padres no podían acompañarlo.

En casa, sin embargo, la posibilidad de llegar al profesionalismo no desplazaba la importancia de los estudios. "Me enseñaron a ser buena persona y a estudiar, pero me vine pronto a Villarreal y tuve que tomar decisiones a una edad temprana", explicó.

El traslado obligó al joven futbolista a afrontar lejos de su familia una etapa decisiva de su formación.

Yéremy Pino, con la Selección. EFE

Nacido en Las Palmas de Gran Canaria el 20 de octubre de 2002, Pino llegó al Villarreal procedente de la cantera de la Unión Deportiva Las Palmas. Su progresión lo condujo al primer equipo amarillo, con el que debutó en competición europea en octubre de 2020.

En 2021 conquistó la Europa League, un primer gran título antes de que su trayectoria lo llevara al fútbol inglés. En agosto de 2025 fichó por el Crystal Palace.

Una oportunidad con España

A sus 24 años, el atacante compagina su presente en Londres con la competencia por los puestos ofensivos de la Selección.

En este parón de noviembre fue titular en la victoria por 0-2 ante la República Checa, disputada en Praga. Participó durante 66 minutos y llegó a marcar, aunque el VAR anuló su gol por fuera de juego.

Aquella fue su primera titularidad internacional desde noviembre de 2025 y su partido número 28 con España. El siguiente compromiso del equipo de Luis de la Fuente es ante Inglaterra, el 15 de noviembre en el Metropolitano.

Para Yéremy Pino, la concentración supone otra ocasión de ganar espacio en un ataque de elevada competencia: una responsabilidad muy distinta de aquellos primeros entrenamientos a los que sus padres buscaban cómo hacerlo llegar, pero conectada con el esfuerzo familiar que él mismo quiso reconocer públicamente.