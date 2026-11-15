El homenaje a Jesús de Miguel en el estadio del CD Tenerife. EFE

Del silencio al aplauso por su eterno '9': el Heliodoro abraza al Tenerife en su emotivo regreso sin Jesús de Miguel

El Heliodoro Rodríguez López volvió a acoger un partido del CD Tenerife, pero antes se detuvo para recordar a Jesús de Miguel.

Las plantillas del conjunto blanquiazul y del Ceuta se reunieron en el círculo central para guardar un emotivo minuto de silencio, vestidas con camisetas que compartían un mensaje: "Siempre en nuestro recuerdo".

Fue una de las imágenes de una jornada dedicada al delantero, fallecido el pasado 3 de noviembre, a los 30 años, después del golpe sufrido durante el encuentro contra el Andorra.

Unidos en el dolor. Unidos en el recuerdo. Por Jesús de Miguel. #SiempreEnNuestroRecuerdo | #LALIGAHYPERMOTION https://t.co/UpcRBs2OBY — LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) November 15, 2026

Doce días después de su muerte, el Tenerife regresó a la competición acompañado por su afición y por un rival que también participó en los actos de recuerdo.

El resultado deportivo quedó inicialmente apartado por una sucesión de gestos que comenzaron fuera del estadio, continuaron sobre el césped y tuvieron otro momento especialmente significativo con el partido ya iniciado.

Al llegar el minuto nueve, el número que lucía Demi, el juego se interrumpió y el Heliodoro respondió con un aplauso colectivo al que se sumaron los futbolistas. Una pancarta resumía el vínculo que el tinerfeñismo quiere mantener con él: "Jesús de Miguel 9 Eterno Blanquiazul".

El silencio anterior al saque inicial dio paso a una ovación para recordar al compañero ausente. La interrupción formaba parte del homenaje preparado para su primer partido después de la tragedia.

En el minuto 9, un mismo recuerdo nos une a todos. Un aplauso compartido por todo el fútbol. Por Jesús de Miguel. #SiempreEnNuestroRecuerdo | #LALIGAHYPERMOTION https://t.co/v3n7cjaiyu — LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) November 15, 2026

En el centro del recuerdo

Antes de ese aplauso, Enric Gallego había protagonizado otro gesto sobre el terreno de juego. Al terminar el calentamiento, el capitán colocó la camiseta de Jesús de Miguel sobre el césped y reunió a todos sus compañeros a su alrededor.

La prenda ocupó un lugar propio en la despedida colectiva, antes de que la plantilla tuviera que afrontar el regreso a la actividad.

Gallego ya había tomado la palabra en el homenaje de hace una semana, celebrado en ese mismo estadio. Entonces habló en nombre del vestuario para recordar a la persona que habían conocido detrás del futbolista: "Demi, hoy nos toca despedirte con el corazón roto", expresó, "pero también dando gracias de haberte conocido".

Una semana después, volvió a representar a sus compañeros, esta vez alrededor de la camiseta del delantero.

La puerta 9

El recuerdo también quedó fijado en el exterior del Heliodoro. Antes del encuentro, el consejo y las peñas del Tenerife participaron en la presentación del mural situado en la puerta nueve, con el rostro del jugador.

La expedición del Ceuta realizó asimismo una ofrenda, sumándose al duelo de la entidad anfitriona.

👏 La ofrenda de la plantilla de la @ADCeuta_FC a 𝐉𝐞𝐬𝐮́𝐬 𝐝𝐞 𝐌𝐢𝐠𝐮𝐞𝐥 en las afueras del Heliodoro Rodríguez López. #LALIGAHYPERMOTION #LaCasaDelFútbol https://t.co/Kprar01AlE — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 15, 2026

La elección de ese acceso tiene un significado que va más allá del dorsal. Tras conocerse el fallecimiento, allí se acumularon flores, bufandas, velas y mensajes de despedida. Fue uno de los lugares donde los aficionados encontraron una forma de acompañarse y expresar su afecto.

Ahora, la pintura incorpora un recuerdo permanente al espacio que había acogido aquellas primeras muestras de dolor.

El Tenerife volvió a jugar, pero el regreso no dejó atrás a Jesús de Miguel: su nombre, su rostro y su camiseta acompañaron al equipo durante toda la jornada.