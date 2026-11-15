Los jugadores del CD Tenerife, en el homenaje en el Heliodoro a Jesús de Miguel. EFE

Cuatro psicólogos y un regreso sin plazos para el dolor: el Tenerife vuelve a jugar tras la muerte de Jesús de Miguel

El Tenerife vuelve a competir este domingo sin saber todavía si está preparado para hacerlo. Recibirá al Ceuta en el Heliodoro Rodríguez López, a las 14:00 horas -13:00 en Canarias., doce días después del fallecimiento de Jesús de Miguel.

El regreso llega tras una semana de entrenamientos en la que cuatro psicólogos han acompañado la reincorporación de jugadores y técnicos. La fecha del partido estaba fijada, pero la recuperación emocional del vestuario no tiene un plazo equivalente.

Álvaro Cervera expresó el sábado esa incertidumbre en su primera comparecencia pública desde la pérdida del delantero. "Hay días que estás un poco más decaído y quieres empezar la competición para no estar tanto tiempo pensando en lo mismo, y otras veces no sabemos si estamos preparados para volver a competir y tener la cabeza centrada".

Ningún futbolista le ha pedido quedar al margen del encuentro, según confirmó el entrenador, aunque eso no despeja las dudas sobre cómo responderá el grupo.

El club ha organizado el retorno con asistencia psicológica colectiva y atención individual para los jugadores que la necesiten. El lunes, cuando la plantilla recuperó el trabajo, cuatro profesionales participaron en una primera intervención grupal.

Ese acompañamiento pretende facilitar la vuelta a las obligaciones cotidianas sin confundir ese paso con la desaparición del dolor.

Carmen Linares, psicóloga de emergencias que está atendiendo al equipo, explicó en Radio Club Tenerife que la reincorporación debía producirse con cautela y teniendo presentes las emociones que atraviesan a la entidad.

"No les vamos a dejar, para que sepan que ese camino no lo hacen solos. El club lo ha dejado muy claro. Van a darles el tiempo y el espacio que necesiten".

La preparación del partido ha permitido recuperar una actividad compartida, pero Cervera distingue entre lo que observa sobre el césped y aquello que desconoce cuando cada jugador regresa a casa.

Camiseta de homenaje a Jesús de Miguel en un partido de La Liga. EFE

El funcionamiento del grupo durante una sesión no le permite medir por completo cómo está viviendo cada uno la ausencia de su compañero.

"Cuando estamos juntos, estamos bien. La sensación es esa», explicó el técnico. «Lo que no sabemos es cómo estamos cuando no estamos juntos, y eso suma y mucho".

En esa diferencia situó una de sus principales preocupaciones: los avances que aprecia en el trabajo no ofrecen todas las respuestas sobre el sufrimiento individual.

El entrenador aseguró que los futbolistas disponen de distintas vías de apoyo, tanto profesionales como personales. "Hay jugadores que notas que están sufriendo mucho. Pero lo más importante no es lo que yo veo, sino lo que pasa cuando están a solas".

Su intervención evitó presentar al vestuario como un bloque que procesa la pérdida de manera uniforme.

Cervera tampoco se colocó fuera de ese proceso. Reconoció que lo sucedido le afecta y que nunca había atravesado una experiencia semejante en su trayectoria.

La responsabilidad de dirigir al Tenerife continúa, pero convive con una situación para la que ni él ni sus jugadores tenían una experiencia previa a la que recurrir.

"A nadie le ha pasado algo así, es algo que nos ha ocurrido por primera vez a todos, y hay días y días… es complicado, es difícil, pero hay que avanzar, aunque sea lento", manifestó.

El técnico no habló de una recuperación inmediata: "La normalidad no la vamos a encontrar, pero no ahora, sino en muchísimo tiempo".

Acompañar sin imponer el ritmo

La intervención psicológica comenzó antes del regreso a la competición. Linares reivindicó la importancia de actuar desde los primeros momentos de una tragedia, en lugar de considerar esa asistencia una necesidad posterior.

Rayco García, máximo accionista del Tenerife, había reconocido públicamente su trabajo durante el homenaje celebrado en el estadio el sábado 7 de noviembre.

Álvaro Cervera, en el homenaje a Jesús de Miguel en el estadio del CD Tenerife. EFE

La profesional describió su función como una ayuda para orientarse en una situación desconocida, no como una forma de recorrer el duelo en lugar de los afectados.

"Queremos que ellos sepan dónde se tienen que mover, pero al final son los futbolistas quienes deben hacer el camino", señaló. La vuelta a la rutina, añadió, debía incorporar medidas de protección y la certeza de que la tristeza seguiría presente.

El dispositivo combina así un espacio compartido con la posibilidad de recibir atención individual. La primera sesión colectiva del lunes reunió a jugadores y técnicos; a partir de ese contacto, el planteamiento contempla intervenciones específicas con quienes las necesiten.

El apoyo no queda reducido a una charla antes de volver a entrenar.

La plantilla retomó las sesiones seis días después de la muerte de su compañero. El cuerpo técnico programó trabajo diario hasta el sábado para preparar la visita del Ceuta, mientras los psicólogos quedaban disponibles tanto para el conjunto del equipo como de manera individual.

La recuperación de los horarios deportivos se ha desarrollado junto a ese acompañamiento.

Volver al mismo estadio

El regreso añade otra dificultad: el Tenerife jugará en el escenario donde se produjo el encontronazo que precedió al fallecimiento de Jesús de Miguel.

El delantero madrileño, de 30 años, murió el 3 de noviembre, horas después del choque con el portero del Andorra, Jesús Owono. El partido previsto posteriormente contra el Granada quedó aplazado y se disputará el 9 de diciembre.

El Heliodoro también ha sido uno de los principales lugares de recuerdo. La puerta 9 recibió flores, camisetas y mensajes desde el día de la muerte del futbolista.

El 7 de noviembre, el recinto acogió un homenaje abierto a la afición. Este domingo volverá a reunir a los seguidores, ahora con un encuentro oficial y una nueva iniciativa de despedida.

El club y el Frente Blanquiazul han preparado una acción para el minuto nueve, el número que llevaba el delantero. Los aficionados de Popular Baja encontrarán cartulinas en sus asientos y deberán levantarlas en ese momento.

El homenaje a Jesús de Miguel en el estadio del CD Tenerife. EFE

El Tenerife ha solicitado su participación para acompañar al equipo y mantener presente al jugador durante el encuentro.

En lo estrictamente deportivo, Cervera ha explicado que no pretende alterar la línea de trabajo anterior. El Ceuta, además, estrenará a Sergio Lobera en el banquillo, una circunstancia que dificulta anticipar su propuesta.

Esa preparación táctica ha formado parte de la semana, aunque el entrenador ha reconocido que esta vez no dispone de todas las respuestas sobre su propio equipo.