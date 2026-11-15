Pedro Porro (27), sobre su infancia: "Mi madre trabajaba en el Mercadona y mi padre en lo que le iba saliendo"

Pedro Porro recuerda su infancia a través de los trabajos de sus padres y de la presencia de sus abuelos.

El lateral del Tottenham explicó cómo se organizaba su familia en una entrevista de ABC. Su relato describe una economía doméstica con dificultades y una crianza compartida para responder a los horarios laborales.

Cuando el periodista le preguntó por las ocupaciones de sus progenitores, respondió: "Pues mi madre estaba en el Mercadona y mi padre trabajaba en lo que le iba saliendo, y por eso mis abuelos se tuvieron que quedar conmigo".

En su explicación, el papel de estos últimos estaba directamente relacionado con la necesidad de sus padres de salir a trabajar.

Porro quiso aclarar esa circunstancia: "No fue por nada especial, simplemente porque mis padres trabajaban y mis abuelos hicieron esa labor también de padre y madre cuando no estaban los míos".

La frase sitúa a sus abuelos en el centro de la organización familiar, como apoyo para cubrir las horas en las que sus progenitores no podían estar con él.

El recuerdo incluye las salidas de madrugada de su madre: "Cuando mi madre salía a trabajar a las 3, las 4 o las 5 de la mañana me llevaba a casa de mi abuela".

Pedro Porro, en un duelo ante Mac Allister. EFE

Aquellos horarios forman parte de una etapa que el futbolista no presenta como sencilla, pese a que su carrera posterior haya transformado por completo su situación.

"He tenido una infancia difícil por el tema financiero, no era muy buena la situación. En casa hemos sufrido mucho económicamente por ahí", reconoció en la misma conversación.

Su testimonio no identifica un oficio estable del padre: habla de los empleos que iban apareciendo y del esfuerzo necesario para sostener a la familia.

De Don Benito a la Selección

Nacido en Don Benito, Porro comenzó a jugar en el entorno de su barrio y después pasó por el Gimnástico Don Benito. En 2015 se incorporó a la cantera del Rayo Vallecano y, dos años más tarde, al Girona.

Allí alcanzó Primera División antes de continuar una trayectoria que lo llevó al Valladolid y, posteriormente, al Tottenham, al que llegó en enero de 2023.

A los 27 años, su presente internacional tiene otro escenario. Este noviembre regresó a la Selección tras perderse la anterior ventana por una lesión muscular sufrida en septiembre.

El Tottenham informó de que la victoria por 0-2 ante la República Checa fue su primera aparición con España desde la final del Mundial de 2026 y su encuentro número 25 como internacional absoluto.

En Praga disputó 76 minutos antes de ser sustituido por Marc Pubill. España mantuvo su ventaja sobre Inglaterra y afronta el encuentro del domingo necesitando un punto para asegurar el primer puesto del grupo.

Porro vuelve así a participar en un tramo decisivo de la Selección, con un recorrido profesional que él sigue explicando también desde los sacrificios de su familia.