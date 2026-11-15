Los jugadores de la Euskal Selekzioa celebran su gol contra Venezuela. EFE

Oficialidad, amnistía y libertad para Maduro: la gran noche de la Euskal Selekzioa al grito de "español el que no bote"

El negro de una pancarta rompía la sucesión de camisetas verdes, bufandas e ikurriñas en una de las gradas de San Mamés. "FREE MADURO", se leía en grandes letras blancas. A su alrededor, aficionados con banderas sobre los hombros seguían un partido que llevaba varias conversaciones incorporadas.

La principal era la oficialidad de la Euskal Selekzioa. Pero también hubo mensajes por la amnistía, reivindicaciones sobre Venezuela -su rival esa noche, en el campo- y una campaña electoral que encontró en el fútbol un escenario para pedir el voto.

Las 40.041 personas que acudieron al estadio presenciaron una victoria por 1-0, resuelta con un gol de Mikel Jauregizar. El resultado dio continuidad a la celebración, aunque la noche no se explicaba únicamente por lo sucedido entre las dos porterías.

La selección vasca buscaba convertir otra cita amistosa en una demostración de respaldo a su aspiración de competir oficialmente.

Las gradas y sus mensajes

Las ikurriñas aparecían desplegadas, anudadas al cuello o convertidas en capas. Entre espectadores de distintas edades, las camisetas verdes y las bufandas compartían espacio con mensajes políticos.

Las pancartas por Maduro introducían una reivindicación diferente de la oficialidad, aunque ambas convivieran en los mismos sectores del estadio.

Una de las pancartas en San Mamés pidiendo la libertad para Maduro. Redes sociales

También hubo símbolos favorables a la amnistía y una pancarta que reclamaba la libertad de Aratz Bilbao Gómez y Malen Grunig Ibáñez, militantes de Jardun recientemente encarcelados.

Eran mensajes de sectores del público, distintos de la reclamación deportiva que articulaba la convocatoria. En las gradas se superponían así causas diferentes.

🇻🇪🇪🇸 | Los jugadores de la selección vasca cantan «español el que no bote» tras ganar a Venezuela en un amistoso. https://t.co/O3quUwKemz — HerQles (@herqles_es) November 15, 2026

Y la celebración final añadió otro elemento: el cántico "español el que no bote" se propagó entre los que quedaron en uno de los fondos de San Mamés, con los jugadores y el cuerpo técnico de la Euskal Selekzioa sumándose desde el césped a la proclama entre saltos.

La campaña se vistió de verde

Antes del partido, la política institucional ya había ocupado su espacio en los aledaños. A dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, Aitor Esteban y Maribel Vaquero comparecieron acompañados por dirigentes del PNV y representantes institucionales.

Entre ellos estaban el lehendakari, Imanol Pradales, y el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto. Pradales no intervino en aquella comparecencia.

Miembros del PNV y afición vasca en la previa del encuentro en San Mamés. Europa Press

El fútbol proporcionó a Esteban el vocabulario para presentar su propuesta electoral. "Nosotros no aspiramos a jugar en el clásico español PP-PSOE", afirmó. La alternativa consistía en reclamar protagonismo para Euskadi y vincular el voto al PNV con los siguientes pasos hacia la oficialidad.

"Nos alegra que la Federación Vasca de Fútbol haya iniciado la vía para solicitar su adhesión a la FIFA y UEFA, un camino que abrimos desde el PNV con la nueva Ley del Deporte", sostuvo Esteban. Y añadió: "Y ahí estaremos, apoyando a la Euskal Selekzioa a tope para que pueda ser oficial".

Vaquero, cabeza de lista por Gipuzkoa al Congreso, acentuó la competencia electoral: "Gracias a la nueva Ley del Deporte aprobada en esta legislatura, nosotros, el PNV, abrimos el camino para que nuestras selecciones sean oficiales. Y lo hicimos solos, porque EH Bildu se abstuvo".

Arrasate: utilizar el impulso

Después del encuentro, Jagoba Arrasate describió una movilización que, a su juicio, debía tener continuidad. "He visto una progresión, es mi tercer partido, pero necesitamos de todos", señaló.

El seleccionador valoró que los futbolistas expresaran públicamente su posición: "Los jugadores están diciendo alto y claro lo que sienten, están poniendo palabras a un sentimiento".

Una de esas voces había sido la de Oihan Sancet, internacional español en cuatro partidos, que antes del amistoso manifestó: "Ojalá algún día podamos jugar un Mundial con la selección de nuestro país".

Arrasate defendió después esa expresión del futbolista y situó la reclamación en un marco propio: "No tenemos que ir en contra de nadie. Tenemos que pelear por lo nuestro y poner palabras a nuestro sentimiento y luego hechos también".

El entrenador pidió sumar esfuerzos: "La Federación quiere también, está dando motivos y argumentos, y los políticos igual. Es lo que demandábamos y lo que necesitábamos y tenemos que aprovechar esta ola".

San Mamés había ofrecido el volumen de público, los colores y la victoria. También había reunido pancartas, consignas y discursos electorales que no significaban exactamente lo mismo.

Arrasate cerró su valoración mirando más allá del amistoso: "Este pueblo está muy ilusionado y este pueblo quiere algo más". El marcador ya estaba resuelto; la principal aspiración de la noche, todavía no.