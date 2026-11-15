Kiko Casilla (40), sobre sus propiedades: "Mi mujer y yo teníamos un local y abrimos un centro para eliminar piojos"

El guardameta tarraconense Kiko Casilla, retirado en 2023 del fútbol profesional y poseedor de tres Copas de Europa en su palmarés, desgranó con absoluta naturalidad la realidad económica que experimentan los deportistas de élite al colgar las botas.

En una extensa charla concedida al pódcast Los Fulanos, el exportero del Real Madrid y el RCD Espanyol reflexionó sobre el destino de los ingresos obtenidos sobre el césped, desmitificó los lujos desmedidos y reveló los proyectos comerciales que comparte junto a su esposa.

Lejos de apostar por sectores de alto riesgo financiero, Casilla admitió que rehuyó de inmediato de aventuras comunes en el gremio, tales como los establecimientos de hostelería, para inclinarse por la adquisición de inmuebles y el comercio de proximidad.

En ese sentido, uno de los movimientos más singulares del matrimonio fue la apertura de un centro especializado en la eliminación de piojos en la capital:

"Mi mujer sí que abrió un negocio porque le apetecía. Al final teníamos un local aquí en Valdebebas, en Madrid, y le apetecía probar un tipo de negocio. Es un centro de pediculosis [para eliminar piojos], en un barrio, entre comillas, nuevo en Valdebebas que al final tiene mucho niño, hay muchas familias y le apetecía probar la situación y verse empresaria".

El arquero detalló el funcionamiento de esta particular franquicia, precisando que la maquinaria especializada no supuso una compra directa al estar sujeta a un canon comercial, mientras que el espacio físico sí forma parte de sus activos patrimoniales:

"Sí que es verdad que el local es nuestro, que al final pierdes inversión a lo mejor de alquiler pero ganas un negocio".

El portero Kiko Casilla durante su etapa en el Elche. Elche CF Elche CF

Durante la entrevista en Los Fulanos, Casilla enfatizó en repetidas ocasiones que la administración económica del hogar ha estado siempre capitaneada por su pareja, cuyo criterio técnico y sensatez resultaron determinantes para asegurar el porvenir de sus hijos:

"Al final mi mujer es la que se ha encargado más del patrimonio familiar. O sea los dos, pero al final está claro que yo estaba en tema fútbol, que es lo que entiendo, ella entendía más de todo esto porque también ha estudiado cosas para eso y ella es la que ha gestionado el patrimonio familiar durante todos estos años, y lo ha hecho muy bien".

Asimismo, el canterano blanco subrayó que el grueso de sus ahorros y los incentivos deportivos logrados durante la época dorada madridista se destinaron a afianzar activos inmobiliarios tradicionales:

"l final lo grande pues es el tema inmobiliario, que al final ya llevas pues cada Champions, entre comillas, y aprovechas y puedes comprarte alguna cosita para ir invirtiendo, por ejemplo alquiler tradicional".

Para concluir, el guardameta recordó que la vida laboral del futbolista es sumamente efímera y requiere una previsión implacable: "Años buenos buenos un futbolista con mucha suerte ¿qué tiene? Cinco años, seis y generosos... y con eso tienes que luego vivir, intentar tener tus inversiones que no te salgan mal".

Una lección de sensatez para el día después del balón.