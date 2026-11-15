El 'Juicio del siglo' amenaza la reconstrucción del City: pánico de los inversores y riesgo de veto bancario antes de la resolución

El reloj avanza en el Etihad Stadium y no solo marca los tiempos que dicta el balón. A las puertas de un invierno gélido en Mánchester, la directiva del vigente campeón inglés se enfrenta a una tormenta perfecta que se gesta lejos del césped.

En este mes de noviembre de 2026, la actualidad del equipo trasciende las pizarras tácticas y se adentra en un terreno pantanoso donde la viabilidad del proyecto deportivo está, por primera vez en más de una década, condicionada por el miedo del sector financiero.

La cuenta atrás es ineludible. Tras el terremoto institucional vivido el pasado septiembre, cuando una comisión independiente halló al club culpable de más de un centenar de infracciones de las normativas económicas de la Premier relativas al periodo 2009-2018, el City fía su supervivencia a la vista de apelación programada para mediados de diciembre.

La resolución definitiva, que el fútbol mundial espera conocer a principios de enero de 2027, dictará sentencia sobre un abanico de castigos históricos. Sobre la mesa del tribunal reposan sanciones que van desde la deducción masiva de puntos hasta la expulsión definitiva del fútbol profesional inglés.

Sin embargo, mientras los aficionados aguardan con el aliento contenido, el capital privado ya ha empezado a mover ficha, desencadenando una crisis de liquidez colateral que amenaza con dinamitar el mercado de pases del gigante mancuniano.

El mecanismo invisible

Para comprender el pánico de los inversores, es necesario levantar el capó del mercado de fichajes moderno y examinar cómo se financia realmente el talento.

Cuando un club de la élite europea acomete un traspaso millonario, rara vez abona la cantidad íntegra al contado. La norma general y aceptada es dividir el coste en amortizaciones anuales.

El club vendedor, que a menudo necesita esa inyección de liquidez inmediata para cuadrar sus propias cuentas o salir al mercado a buscar un sustituto, acude a una entidad bancaria para "venderle" esa deuda.

El banco adelanta el dinero al instante, asumiendo un pequeño porcentaje de descuento a modo de comisión, y adquiere el derecho de cobrarle al club comprador las futuras cuotas pactadas.

Hasta hace apenas unos meses, poseer un pagaré con el escudo del Manchester City era el equivalente financiero a atesorar bonos del Estado. Las entidades de crédito consideraban a la institución respaldada por Abu Dabi como un deudor de riesgo cero.

El dinero fluía sin fricciones. Hoy, el escenario ha dado un vuelco radical. Con la sombra de un descenso administrativo y sanciones multimillonarias planeando sobre el club, los departamentos de análisis de riesgos de los principales bancos europeos han encendido las luces de alarma.

El razonamiento de los prestamistas es puramente matemático: si la resolución de enero de 2027 condena al equipo a perder su categoría en la Premier League, sus ingresos por derechos televisivos, grandes patrocinios y premios de competiciones europeas sufrirían un colapso sin precedentes.

Ese desplome de ingresos ordinarios pondría en grave peligro la capacidad de la entidad para hacer frente al pago de esas millonarias cuotas diferidas a medio y largo plazo.

Además del factor puramente económico, muchas corporaciones bancarias han comenzado a aplicar sus protocolos de riesgo reputacional, dudando sobre la conveniencia de vincular su imagen pública a la de una entidad sobre la que pesa una condena por irregularidades contables sistemáticas.

Como resultado, aseguradoras de crédito y fondos privados están reculando frente a cualquier operación que involucre el papel de deuda del equipo inglés.

Efecto dominó y parálisis

Este inminente veto bancario no significa que las arcas del Manchester City se hayan vaciado. El músculo financiero de sus propietarios emiratíes garantiza la viabilidad interna y el pago de las nóminas actuales. El verdadero cuello de botella recae directamente en sus interlocutores: los clubes que deben venderles jugadores.

A falta de escasas semanas para que se abra la ventana invernal, cualquier equipo que negocie traspasar a un futbolista al City se arriesga a que su banco de confianza se niegue a adelantarle el dinero de los cobros a plazos.

Ante este bloqueo, los rivales en Europa se verán obligados a imponer condiciones. Para dejar salir a sus talentos rumbo al Etihad, exigirán que los fichajes se abonen en porcentajes altísimos por adelantado o íntegramente al contado, reduciendo drásticamente el margen de maniobra del club.

Un golpe de realidad durísimo que llega en el peor momento posible, justo cuando el banquillo citizen y la dirección deportiva necesitan incorporar nuevas piezas para relanzar la temporada y consolidar la transición del equipo.

El Regulador Independiente del Fútbol (IFR) británico ya ha emitido circulares advirtiendo sobre la extrema interconexión de este sistema. La deuda por traspasos entre clubes ingleses se ha disparado, rozando los 800 millones de libras en la actualidad.

Si una de las arterias principales de este ecosistema sufre un trombo crediticio, la onda expansiva puede secar la liquidez de decenas de equipos de menor envergadura que dependen intrínsecamente de esos adelantos bancarios para cuadrar sus propios presupuestos.

Mientras el equipo legal ultima los detalles para la vista de diciembre, la incertidumbre ya se cobra su primera víctima deportiva.

El Manchester City no solo deberá pelear en los tribunales para limpiar su nombre en el fallo de enero; tendrá que enfrentarse a un mercado escéptico y asustado, demostrando que en el fútbol actual, cuando se pierde el crédito de los bancos, los millones de los despachos sirven de muy poco.