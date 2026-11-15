Jude Bellingham, 23 años: "Todo lo que hacía con mi hermano Jobe acababa en lágrimas. Fuera Monopoly, fútbol o críquet"

Antes de compartir una convocatoria con Inglaterra, Jude y Jobe Bellingham fueron dos hermanos incapaces de tomarse un juego a la ligera. La competitividad aparecía con un balón, un bate o un tablero delante.

Lo contó el centrocampista del Real Madrid en una entrevista, al recordar los enfrentamientos de su infancia. "Somos dos chicos competitivos. Prácticamente todo lo que hacíamos terminaba en peleas y lágrimas, ya fuera el Monopoly, el fútbol o el críquet", explicó Jude, de 23 años.

El recuerdo adquiere ahora otro significado: los hermanos coinciden por primera vez en una concentración de la selección absoluta inglesa, que este domingo se enfrenta a España en el Metropolitano.

La anécdota surgió cuando le preguntaron si los partidos de críquet con Jobe eran tan disputados como los de fútbol. Su respuesta dejó claro que el escenario importaba menos que las ganas de imponerse.

"El críquet no era diferente, aunque probablemente a Jobe no le gustaba tanto como a mí, pero aun así me lo pasaba muy bien jugando con él", añadió.

Aquellas declaraciones acompañaron su entrada como inversor en Birmingham Phoenix, equipo de la competición de críquet The Hundred. Jude adquirió una participación del 1,2%, una operación que vinculó con su afecto por Birmingham y con su deseo de devolver parte de lo recibido durante su formación.

El críquet no era, por tanto, una referencia ocasional. El futbolista explicó que disfruta especialmente siguiendo los partidos de formato Test y aprovechando las tardes libres después de entrenarse para verlos. Es una afición que conserva desde los años en los que también intentaba ganar a su hermano.

Jobe y Jude Bellingham. Borussia Dortmund

En otro testimonio publicado por England Football, Jude ya había descrito aquella rivalidad doméstica: "Siempre fui muy competitivo con Jobe. Jugábamos mucho juntos y muchas veces acabábamos entre lágrimas y peleas, pero al día siguiente hacíamos las paces y volvíamos a empezar".

La discusión no impedía organizar el siguiente partido.

Una camiseta compartida

Ahora, la oportunidad consiste en competir del mismo lado. Thomas Tuchel ha reunido a los dos Bellingham en una convocatoria absoluta, un paso especialmente emotivo para Jobe, que explicó sus sensaciones en una entrevista con la federación inglesa.

"Ser convocado con Inglaterra ya es un sueño en sí mismo. Pero tener la oportunidad de representar a Inglaterra con mi hermano es muy difícil de expresar con palabras", afirmó.

También trasladó la emoción al resto de la familia: "Con Jude aquí también, es una sensación increíble para la familia. Es bastante especial, para ser sincero".

La convocatoria compartida no garantiza que ambos coincidan sobre el césped ante España. Sí les permite vivir juntos una experiencia distinta de aquellos juegos infantiles.

Jude, además, ha explicado que procura acompañar a Jobe sin convertirse en su entrenador: "Lo único que siempre le digo es: "Sal a disfrutar y pásatelo bien", porque juega mejor cuando se divierte". Un consejo que deja el resultado, por una vez, en segundo plano.