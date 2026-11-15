El éxito de Ronaldinho (46): sus inversiones en bebidas alcohólicas y su regreso al fútbol 11 años después de su retirada

Ronaldinho vuelve a situarse entre los protagonistas del fútbol italiano, aunque su actividad empresarial también ofrece motivos para seguir sus pasos. A los 46 años, el brasileño combina negocios vinculados al vino y la ginebra con su regreso a la competición.

Su reaparición está prevista para este domingo, a las 17:30, con el Ravenna ante el Forlì, en la tercera categoría italiana.

El retorno necesita una precisión: han pasado once años desde su último partido oficial, disputado con el Fluminense en 2015, no desde el anuncio de su retirada, que llegó en 2018. Esa distancia respecto al fútbol profesional explica la expectación que acompaña a su incorporación al conjunto italiano.

Entre sus negocios fuera del deporte destaca su colaboración con el productor italiano Fabio Cordella en Wine of the Champions.

La iniciativa reúne vinos asociados a diferentes figuras del fútbol y tiene su centro de producción cerca de Lecce, en la región de Apulia. No se trata, por tanto, de una bodega que pueda atribuirse íntegramente al exjugador del Barcelona.

Su implicación, según explicó Cordella, incluye la elección del producto. El empresario relató que Ronaldinho pasó más de una semana en la bodega seleccionando barricas.

El brasileño defendió su propuesta con una declaración que conserva su habitual desparpajo: "Veo que después de mí, ahora todos quieren hacer vino. Todos me copian. Pero la verdad es que el mejor vino sigue siendo el mío".

La ginebra constituye otra de sus incursiones en este mercado. Su nombre está vinculado a R-ONE, una marca orgánica cuyo lanzamiento ya recogía la prensa en 2021 y que volvió a aparecer en informaciones sobre sus negocios en 2024.

Sin embargo, esas publicaciones no detallan cuánto dinero aportó, qué participación controla o cuáles son sus resultados comerciales.

Ronaldinho, durante el pasado Mundial de fútbol. Europa Press

La distinción importa al describir su éxito empresarial: existen productos y proyectos asociados a su imagen, pero las fuentes consultadas no permiten calcular su rentabilidad ni establecer cuánto contribuyen a su patrimonio.

Presentarlos como negocios millonarios exigiría unas cifras que no se han hecho públicas en esas informaciones.

Vuelta con interés empresarial

Su aventura en el Ravenna también combina deporte y negocios. Reuters informó en octubre de que Ronaldinho había adquirido una participación en el club.

A esa entrada en el accionariado se suma el desarrollo comercial de su marca R10, una de las piezas del proyecto impulsado junto al presidente Ignazio Cipriani. Tampoco se conocen el importe desembolsado ni el porcentaje adquirido.

La relación personal con el dirigente ayuda a entender una decisión tan inesperada. Ronaldinho explicó su regreso "por la amistad que nos une a Ignazio Cipriani, presidente del Ravenna, y por los objetivos que deseamos alcanzar en el futuro".

Ahora le corresponde trasladar esa alianza al césped. El entrenador Andrea Mandorlini ha anunciado que saldrá como titular frente al Forlì.

Once años después de su última aparición oficial, el brasileño afronta una jornada en la que su condición de empresario compartirá protagonismo con la faceta que lo hizo mundialmente conocido.