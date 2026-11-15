Almeida sigue a Feijóo en una retirada del Mundial 2030: "Es insultar a España decirle que la final se va a Marruecos"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, respaldó con contundencia la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de retirar a España de la organización del Mundial de 2030 si la FIFA concede el partido definitivo a Marruecos.

Durante la clausura de la muestra Reyes del Mundo en el Palacio de Cibeles, el regidor consideró inadmisible que el encuentro decisivo escape del territorio nacional tras el esfuerzo realizado para articular el proyecto conjunto.

El dirigente madrileño se alineó plenamente con la postura avanzada por el líder del Partido Popular, quien ya afirmó que promovería la renuncia al torneo si la final viaja a Casablanca. Martínez-Almeida fue tajante ante los medios congregados en la sede consistorial:

"Creo que España desde luego se debería plantear no organizar el Mundial, sin duda. Desde luego yo creo que todo tiene un límite. Insisto: fuimos los que organizamos la candidatura junto con Portugal, somos los que tenemos las mejores infraestructuras", dijo.

Y siguió: "La FIFA ha hecho la evaluación de las sedes y nos ha dado la mejor nota a la ciudad de Madrid y, en este caso, al estadio Santiago Bernabéu -también al Metropolitano, pero al Santiago Bernabéu específicamente-, y al mismo tiempo somos campeones del mundo".

El primer edil capitalino elevó el tono para censurar que el país vecino pueda arrebatar el choque más relevante de la cita de 2030. "Es que no sé qué más se puede pedir para ser sede de una final: organizas el Mundial, tienes la sede mejor puntuada, eres campeón del mundo...".

Antes de añadir con contundencia: "Es insultar a España prácticamente decirle que la final se va a Marruecos. Lo siento por decirlo así, ¿eh?, pero es que yo creo que todo tiene un límite y, por tanto, sí: por supuesto que nos tendríamos que plantear esa organización", sentenció en el acto.

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, junto a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid. EFE

La presión sobre la FIFA

Estas palabras suponen un respaldo explícito a la advertencia lanzada por Feijóo, quien situó la renuncia en el destino de los recursos públicos al proclamar que "España no va a pagar la organización de un Mundial para que la final se celebre en otro país".

Frente al argumento federativo que apela a los acuerdos internacionales suscritos, los dirigentes populares insisten en utilizar el peso del Estado para asegurar el partido cumbre.

En el mismo espacio institucional intervino Rafael Louzán. El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) mantuvo un tono opuesto y descartó cualquier escenario de renuncia, apostando por mantener la vía diplomática sin rupturas:

"Quiero mandar un mensaje de unidad. Y también decir que solo hay una posibilidad de que esa final se juegue: que sea en este país. En España. Es importante que todos estemos convencidos de lo mismo. Es un Mundial que le toca al continente europeo. Vamos a trabajar para que el recuerdo de este Mundial sea memorable para España".

La pugna entre el Santiago Bernabéu y el proyectado estadio Hassan II de Casablanca continúa abierta en los despachos de la FIFA.

Mientras la federación procura rebajar tensiones y descarta un abandono, el frente institucional encabezado por el Partido Popular endurece su posición para que España no ejerza como mera comparsa de una cita cuya final reclaman como irrenunciable.