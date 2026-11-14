Wenger, la gran esperanza europea para derrocar a Infantino que Macron quiere llevar a la presidencia de la FIFA

Arsène Wenger está ante una decisión que podría convertir al hombre que transformó el Arsenal en el adversario más incómodo de Gianni Infantino: presentarse a la presidencia de la FIFA con el respaldo del fútbol europeo.

Emmanuel Macron ha añadido una dimensión política a esa posibilidad al ofrecerle ayuda para reunir apoyos internacionales, según ha revelado The Telegraph. Pero el francés todavía no ha anunciado su candidatura y el plazo termina el 18 de noviembre.

La elección se celebrará el 18 de marzo de 2027 en Rabat y encontrará a Wenger, de 77 años, en una posición singular: el posible rival del presidente trabaja dentro de su propia organización como director de Desarrollo Mundial del Fútbol desde 2019.

Su prestigio y su conocimiento de la administración de la FIFA explican que dirigentes europeos lo consideren una alternativa creíble, aunque la UEFA no ha proclamado oficialmente a su candidato.

El ofrecimiento de Macron, de acuerdo con el periódico británico, incluye contactar con otros líderes políticos para favorecer esa eventual campaña, pero no consta que Wenger lo haya aceptado.

Europa busca una figura capaz de aprovechar la crisis provocada por el proyecto, finalmente abandonado, de abrir a inversores privados una sociedad vinculada al negocio del Mundial. Wenger ofrece algo difícil de encontrar en ese escenario: notoriedad fuera de los despachos y experiencia dentro de ellos.

Su ruptura con aquella iniciativa fue explícita: "No participé en este plan estratégico y tuve conocimiento del proyecto por primera vez a través de los medios de comunicación", aseguró en una declaración recogida por la BBC.

También calificó su retirada de "absolutamente necesaria e incuestionable" y defendió una FIFA independiente, transparente e íntegra. Era una toma de distancia significativa para alguien tradicionalmente próximo a Infantino.

El terreno decisivo de África

La dificultad consiste en transformar ese malestar en votos, porque cada federación dispone de uno, con independencia de su tamaño, sus títulos o su capacidad económica.

Infantino conserva apoyos importantes en África, Asia y Sudamérica, y las 54 asociaciones africanas le han expresado su respaldo después de que prometiera aumentar la financiación. El continente es una pieza esencial de la fortaleza que Wenger tendría que erosionar.

El francés posee, sin embargo, una relación con África que precede a cualquier cálculo electoral: impulsó a George Weah en el Mónaco y convirtió al Arsenal en un escaparate para futbolistas como Nwankwo Kanu, Lauren, Kolo Touré o Emmanuel Eboué.

Aquella apuesta ayudó a ensanchar la afición del club inglés en el continente y dejó un reconocimiento que todavía forma parte de su patrimonio público.

No se trató únicamente de contratar jugadores: Kanu, Lauren y Touré participaron en el Arsenal que ganó la Premier sin perder un partido, una demostración de que los futbolistas africanos podían resultar decisivos en la conquista de los mayores títulos.

Wenger también mantuvo su confianza en ellos frente a los inconvenientes que otros entrenadores veían en las ausencias provocadas por la Copa de África.

A esa memoria se añade una propuesta de desarrollo: su apoyo al Mundial de 48 selecciones, concebido como una oportunidad para extender el crecimiento del fútbol más allá de las potencias tradicionales, ha sido bien recibido en África.

Su trabajo actual, además, lo conecta con federaciones que necesitan mejorar la detección de talento, la formación y las estructuras de sus categorías inferiores. Posibles argumentos de campaña que refuerzan su figura a ojos de UEFA.

Emmanuel Macron, presidente de Francia. Teresa Suarez EFE

Ahí aparece la paradoja de Macron: el respaldo del presidente francés puede facilitar contactos al máximo nivel y, al mismo tiempo, perjudicar a su compatriota en países donde la antigua potencia colonial despierta rechazo.

Una fuente conocedora de las conversaciones lo resumió así a The Telegraph: "Si hace campaña en África occidental, podría volverse contra Wenger".

Ese riesgo tiene antecedentes recientes: en enero de 2025, Macron reprochó a dirigentes africanos que hubieran olvidado agradecer las intervenciones militares francesas, unas palabras que provocaron respuestas especialmente duras desde Senegal y Chad.

La retirada de tropas francesas de distintos países acompañaba ya un deterioro de la influencia de París. Asociar demasiado la candidatura a Francia podría desdibujar precisamente la identidad que Wenger necesita proyectar: la de un hombre del fútbol, no un enviado del Elíseo.

El profesor cambió Inglaterra

Esa autoridad nació lejos de la diplomacia: Wenger creció en Duttlenheim, en Alsacia, donde su familia regentaba un negocio de recambios y un pequeño restaurante.

Estudió Economía en Estrasburgo y tuvo una carrera como jugador mucho menos destacada que la que después construiría desde el banquillo. Antes de convertirse en una referencia internacional fue un técnico formado en el trabajo cotidiano y la observación.

Pasó por Cannes y Nancy, ganó la Liga francesa con el Mónaco en su primera temporada y emprendió después una etapa en el Nagoya Grampus japonés.

Arsène Wenger, en su llegada al Arsenal en 1996. Arsenal FC

Cuando llegó al Arsenal en 1996, la prensa londinense recibió a aquel entrenador extranjero con una pregunta que acabaría envejeciendo mal: quién era Arsène. Su respuesta no consistió únicamente en ganar, sino en modificar las costumbres del club.

Introdujo cambios en la alimentación, limitó el alcohol y prestó una atención diferente a la preparación y la recuperación de los jugadores.

En el césped defendió un fútbol técnico y asociativo que acabó siendo una seña de identidad del Arsenal, como reconoció Thierry Henry al atribuirle la transformación de su estilo. El entrenador no solo organizaba un equipo: proponía una manera de entenderlo.

Durante sus 22 años al frente del club conquistó tres Premier y siete Copas de Inglaterra; la cima llegó en la temporada 2003/04, completada sin derrotas y encajada dentro de una secuencia de 49 encuentros ligueros invicto.

También intervino en la modernización de las instalaciones y en el traslado de Highbury al Emirates, operaciones que ampliaron su influencia más allá de la alineación del domingo.

La FIFA aprovechó ese perfil en noviembre de 2019 para encargarle el crecimiento del fútbol masculino y femenino, con especial atención a la formación de entrenadores.

Desde entonces ha promovido un modelo que combina identificación de talento, entrenamiento, competición y educación, con acceso gratuito como condición de las academias reconocidas por el organismo. Su reputación de formador adquirió así una escala mundial.

Eso no lo convierte en una figura ajena a la controversia: sus propuestas de Mundiales bienales y de modificación del fuera de juego también han generado críticas.

Y su edad abre otra incógnita, hasta el punto de que algunos partidarios aceptarían una presidencia de transición, sin completar los cuatro años. Antes de discutir cuánto duraría ese mandato, Wenger debe resolver lo inmediato: si abandona el papel de consejero para disputar el poder.