Vinicius resurge con Ancelotti: dos golazos para recuperar su confianza a pesar de no evitar una debacle de Brasil

Este parón internacional estaba marcado en rojo para Vinicius, y de momento parece haber dado su primer paso hacia la resurrección. Marcó dos golazos para evitar la debacle de Brasil ante Japón y volvió a sonreír mucho tiempo después.

Después de perderse los últimos cuatro partidos de Liga por sanción y pasar de puntillas en los duelos de Champions ante Leipzig y AEK, Vinicius volvió a refugiarse en Carlo Ancelotti para intentar recuperar su mejor versión. Nadie le conoce mejor que el italiano y 'Carletto' puede haber dado con la tecla.

Ante los nipones, Vinicius volvió a recordar por momentos a aquel futbolista que maravilló a propios y extraños. Encaró, se atrevió a regatear y dejó su firma con dos obras de arte. Fue su primer doblete seis meses después del conseguido ante el Espanyol la pasada temporada.

🚨🌎 | GOAL: WHAT A SPECTACULAR GOLAZO BY VINICIUS JUNIOR! WHAT A ROCKET! WOW! 🇯🇵 Japan 2-1 Brazil 🇧🇷 https://t.co/X8QeNbKs8Y — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) November 14, 2026

El primero de ellos llegó a la media hora de partido con Brasil 0-2 abajo en el marcador. Recibió de espaldas a dos metros de la frontal, controló, se giró y se sacó un latigazo teledirigido a la escuadra de la portería de Suzuki.

Ya en el 75' volvió a aparecer para lograr el tanto del empate. Recibió en el perfil izquierdo, su hábitat natural, y esta vez su disparo fue muy ajustado tocando la base del poste y acabando en el fondo de la red.

MAIS UM GOLAÇO DO VINICIUS JR PELA SELEÇÃO BRASILEIRA https://t.co/3wKl92O6EC — ABSOLUTE BRAZILIAN (@Absolutebrazil) November 14, 2026

Dos zarpazos de un Vinicius que en apenas 75 minutos marcó más goles que en sus 12 partidos con el Real Madrid esta temporada.

En busca de un hueco

Su actuación invita al optimismo en su recuperación y puede abrir una puerta al debate sobre quién debe ser el titular en la banda izquierda del Real Madrid tras el parón.

Yan Diomande se ha ganado el sitio a pulso con sus cifras y su gran trabajo defensivo. Ha aprovechado a la perfección la sanción de Vinicius y ahora deberá ser Mourinho quien tome cartas en el asunto.

Yan Diomande, con el Real Madrid. Reuters

Existe la opción de ubicar a los dos en el equipo titular (desplazando al costamarfileño a la derecha), pero eso podría relegar a Güler al banquillo. Algo impensable teniendo en cuenta que está siendo el mejor futbolista del Real Madrid esta temporada.

En el duelo contra el Celta de Vigo del próximo sábado 21 llegará la primera decisión. Mourinho deberá decidir y, a partir de ahí, gestionar de la mejor manera a sus estrellas para que sean capaces de convivir y llevar al Real Madrid hacia la conquista de títulos.