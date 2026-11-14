Sancet, el navarro del colegio en euskera de Mendillorri que abraza la Euskal Selekzioa tras desaparecer de la Selección

"Es un sueño, la verdad". Oihan Sancet hablaba de la selección española, de aquella primera convocatoria que en octubre de 2023 lo había llevado hasta la concentración de la absoluta.

Se había enterado por un mensaje de su padre y enseguida había llamado a su madre, que le pidió tranquilidad: debía jugar como sabía. El sueño tenía entonces una dirección concreta y un entrenador conocido, Luis de la Fuente, con quien ya había coincidido en las categorías inferiores.

Tres años después, la palabra vuelve a aparecer, esta vez al otro lado de una camiseta diferente: "Es un orgullo, es lo que sueñas desde pequeño… jugar con la selección que amas", explicó el jueves tras recibir su primera convocatoria con la Euskal Selekzioa.

La cita será este sábado, contra Venezuela en San Mamés, aunque su mirada ya apunta más lejos que ese amistoso.

"Ojalá, el día de mañana, se haga oficial y podamos jugar el Mundial con la selección de nuestro país, Euskadi, contra los más grandes", declaró el mediapunta del Athletic.

Entre aquella ilusión por estrenarse con España y esta reivindicación del combinado vasco quedan cuatro internacionalidades con la absoluta y más de dos años sin entrar en sus convocatorias. Los sueños también tienen hemeroteca, aunque una frase no explique por sí sola toda una biografía.

El niño de Mendillorri

La de Sancet comienza en Pamplona, donde nació el 25 de abril de 2000, y tiene una primera geografía futbolística en Mendillorri y en el colegio público Mendigoiti, un centro pamplonés de enseñanza en euskera.

Antes de que su nombre apareciera en las listas de una selección, ya destacaba en el Torneo Interescolar de la Fundación Osasuna. Allí el fútbol todavía conservaba la escala del patio, de los compañeros de clase y de las primeras copas.

Mendigoiti ganó la edición disputada entre finales de 2011 y principios de 2012, con Sancet como mejor jugador y autor de once goles.

El premio tuvo una prolongación que hoy parece escrita con intención: el 15 de enero de 2012, los escolares fueron invitados a El Sadar para mostrar su trofeo ante la afición rojilla. Aquel niño regresaría años después al mismo estadio, pero vestido de rival.

Oihan Sancet (arriba, en el centro) con el equipo del colegio Mendigoiti EE

Su formación pasó por Tajonar hasta que el Athletic lo incorporó en el verano de 2015, cuando tenía quince años. El camino entre Navarra y Lezama no borró el origen: las crónicas siguieron identificándolo como el futbolista -bien 'Lince', bien 'Ciervo'- de Mendillorri incluso cuando empezó a abrirse paso en Bilbao.

Era un centrocampista alto, de casi 1,90 metros, cuya finura técnica lo distinguía de lo que podía sugerir su estatura.

La primera noche con el equipo principal llegó el 16 de agosto de 2019, contra el Barcelona en San Mamés: entró por Óscar de Marcos en el minuto 65. Desde el campo contempló poco después la chilena con la que Aritz Aduriz resolvió el encuentro.

Con el tiempo, Sancet dejó de ser únicamente una promesa y pasó a decidir partidos, como el que ganó el Athletic al Girona en febrero de 2025 gracias a sus tres goles.

Pero la continuidad física también se convirtió en un problema: en abril de aquel año sufrió su sexta lesión muscular del curso, cuando era el máximo goleador del equipo. Su carrera ha avanzado entre irrupciones brillantes y frenazos que obligaban a empezar de nuevo.

Un sueño de cuatro partidos

La llamada de De la Fuente llegó después de su recorrido por las selecciones inferiores, que incluyó el subcampeonato europeo sub21 de 2023. En su primera concentración con la absoluta recordó que Andrés Iniesta había sido su referente de niño y habló de la confianza que le transmitía el seleccionador.

No era el discurso de alguien que recibiera la convocatoria como un trámite.

Oihan Sancet celebrando un gol durante su debut con la selección absoluta de España. Europa Press

El estreno llegó contra Escocia en La Cartuja, en octubre de 2023, y tuvo gol en la victoria española por 2-0. Su expediente con la absoluta, sin embargo, se ha detenido en cuatro partidos.

Desde hace más de dos años, las listas transcurren sin su nombre, una ausencia prolongada que contrasta con la expectación de aquel primer otoño.

Ahora lo ha llamado Jagoba Arrasate para el combinado vasco y Sancet ha acompañado la convocatoria con una defensa inequívoca de su reconocimiento internacional.

Eso no constituye un cambio entre dos selecciones integradas en la FIFA: la Euskal Selekzioa carece de esa oficialidad y el encuentro con Venezuela es amistoso. Tampoco sus declaraciones permiten, por sí solas, atribuirle una renuncia formal a España.

Las sombras del recorrido

El perfil del futbolista tampoco puede escribirse solo con convocatorias y goles: el 30 de enero de 2022 protagonizó un accidente de tráfico en la cuesta de Beloso, en Pamplona, que se saldó con daños materiales y sin heridos. Cuando llegaron los agentes, Sancet abandonó el lugar corriendo.

Las primeras versiones sobre quién conducía fueron contradictorias y uno de sus amigos llegó a identificarse como responsable del vehículo.

Finalmente, Sancet compareció ante la Policía Municipal y reconoció que era él quien iba al volante; explicó su huida por el nerviosismo que le había producido la presencia policial. Fue denunciado administrativamente por abandonar el lugar del accidente, una infracción sancionada con 200 euros.

Oihan Sancet, en el banquillo durante un partido del Athletic. Europa Press

En marzo de 2025 volvió a quedar rodeado de comentarios sobre un supuesto siniestro de madrugada, aunque las informaciones recogían rumores y no hubo una explicación oficial completa de lo sucedido. Preguntado por aquel ruido, Ernesto Valverde respondió que no existía "ningún problema" y que el asunto no iba a descentrar al equipo.

También dentro del campo hubo llamadas de atención: en las siete primeras jornadas de la Liga 2023/24 fue expulsado contra Osasuna y Getafe. La segunda roja llegó por una entrada peligrosa sobre Diego Rico, y Valverde advirtió de que aquellas acciones perjudicaban tanto al jugador como al equipo.

El talento no lo ha librado de tener que aprender a administrarse.

Una selección que busca sitio

Su estreno con la Euskal Selekzioa coincide ahora con un nuevo impulso institucional hacia la oficialidad: la Federación Vasca, presidida por Iker Goñi, se ha dirigido al Consejo Superior de Deportes y ha informado a la Federación Española de su iniciativa.

La petición comprende a los equipos masculinos y femeninos y a todas sus categorías.

Los jugadores de la selección de Euskadi, durante un partido. EFE

La entidad se ampara en el artículo 48.2 de la Ley del Deporte de 2022, que contempla la participación internacional de federaciones autonómicas en determinadas condiciones, entre ellas que la federación internacional correspondiente lo permita.

Su argumento es el arraigo histórico y social del fútbol vasco, que pretende documentar mediante la trayectoria de sus clubes y selecciones. No se trata, por tanto, de un reconocimiento que el CSD pueda conceder automáticamente.

Arrasate ha acompañado esa aspiración con una cautela: "Sabemos que las decisiones no están en nuestras manos, pero todo lo que sí esté en nuestras manos lo haremos".

Sancet pone una imagen más sencilla a ese horizonte: jugar contra los mejores en un Mundial. Por ahora, el calendario solo le reserva a Venezuela y una posibilidad inmediata: estrenarse con otra camiseta en el estadio donde dejó de ser una promesa.