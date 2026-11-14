El regreso al Metropolitano un siglo después: Inglaterra desafía el invicto de España en el lugar donde se convirtió en mortal

A España le sirve el empate para abrochar la primera plaza del grupo, pero el cartel no admite calculadoras.

El Metropolitano acoge este domingo el cierre de la fase de grupos de la Nations League con un duelo de máxima exigencia táctica. Inglaterra visita Madrid con la urgencia imperiosa de ganar para arrebatarle el liderato a una selección española que expone mucho más que los tres puntos.

No es un partido de trámite: es la prueba de fuego definitiva para medir la jerarquía del equipo antes de entrar en los cuartos de final del torneo en marzo.

El precedente del partido de ida disputado el pasado septiembre en Wembley todavía resuena con fuerza. Aquella noche, el aficionado asistió a un pulso trepidante que terminó con victoria española por 2-3.

Tras adelantarse con un gol tempranero de Lamine Yamal, España vio cómo los ingleses le daban la vuelta al marcador antes del descanso por mediación de Anthony Gordon y Harry Kane. Sin embargo, en un ejercicio de pura madurez, la selección remontó en una gran segunda mitad con los goles de Álex Baena y Mikel Oyarzabal.

Superado aquel examen en territorio hostil, el objetivo ahora es rematar el trabajo en casa. Y la selección lo hace defendiendo un muro estadístico espectacular: España encadena ya 43 partidos consecutivos sin conocer la derrota. Un invicto histórico que refleja la solidez de un bloque acostumbrado a competir al límite.

Para asaltar el feudo madrileño y quebrar esa racha, el plan de Thomas Tuchel pasa por entregarle las llaves a su sociedad más peligrosa. Jude Bellingham vuelve a la capital española para ejercer de líder absoluto en la medular de su país.

Su capacidad para abarcar campo, romper líneas en conducción y asomarse al balcón del área será un examen de máximo nivel para los mediocentros españoles.

Por delante de él, Kane. El capitán inglés, lejos de ser un rematador estático, es el jugador que hace girar todo el sistema ofensivo: cae a recibir, saca a los centrales españoles de su zona y limpia el camino para las llegadas de los extremos. Romper esa conexión es el primer mandamiento para no sufrir.

La gran baza de España para responder a esa amenaza y encontrar grietas en la defensa británica es el regreso de Lamine Yamal. Tras quedarse fuera de la convocatoria ante la República Checa por precaución, el extremo volverá al once inicial.

Lamine define para adelantar a España ante Inglaterra. REUTERS

Ante los checos, España pecó por momentos de ser algo espesa en la circulación en los últimos metros. La presencia de Lamine le devuelve al equipo la capacidad de inventar en una baldosa.

Su desborde fija a los laterales rivales, obliga a coberturas constantes y termina liberando espacios por dentro. Su frescura es la mejor garantía para que España no se limite a defender el empate y busque gobernar el duelo.

El recuerdo de 1929

Más allá del liderato, el encuentro encierra un simbolismo histórico ineludible. Hay que retroceder casi un siglo, hasta el 15 de mayo de 1929, para entender el peso de este duelo. En aquel momento, Inglaterra no era solo una selección; era una entidad intocable.

Los inventores del juego miraban con altivez al resto del mundo, amparados en un historial demoledor: jamás habían perdido un partido contra un equipo de la Europa continental. Fuera de las islas, su balance era casi perfecto.

El equipo de España que ganó a Inglaterra en 1929. Archivo

Aquella dictadura terminó en Madrid. En el antiguo Stadium Metropolitano, -recinto que comparte memoria, aunque no ubicación, con el estadio actual- España logró lo que parecía una utopía. El equipo dirigido por José María Mateos firmó una victoria para la historia (4-3) en pleno Día de San Isidro.

España ignoró la supuesta superioridad de un fútbol que le sacaba décadas de ventaja estructural y demostró que sobre el césped no hay linajes que valgan. Aquella tarde, el gigante británico se hizo mortal.

Hoy, Inglaterra vuelve al Metropolitano para quebrar el invicto español, pero la historia recuerda que España ya supo cómo arrebatarles la corona.