Oihan Sancet, 26 años, sobre su infancia: "La gente que me quiere me ayuda a centrarme y a no olvidar de dónde vengo"

En el fútbol actual, las declaraciones de los jugadores suelen responder a patrones muy marcados, donde la apelación a los orígenes y al entorno cercano funciona como un recurso habitual para proyectar una imagen de cercanía y estabilidad.

El caso de Oihan Sancet, que a sus 26 años atraviesa su etapa de madurez deportiva en el Athletic Club, ilustra cómo ese discurso en torno a la infancia y a la identidad se ha ido moldeando según el contexto de cada momento de su carrera.

Nacido en el barrio pamplonés de Mendillorri, Sancet dio sus primeros pasos en el patio del colegio Mendigoiti antes de pasar por Tajonar y recalar en Lezama con apenas 15 años.

Cuando su nombre empezaba a ganar peso en la primera plantilla rojiblanca en 2022, el centrocampista recurrió precisamente a sus raíces para explicar cómo gestionaba el impacto mediático y la exigencia de la competición: "La gente que me quiere me ayuda a centrarme y a no olvidar de dónde vengo".

En aquel entonces, esa afirmación encajaba con el relato clásico del futbolista joven que busca rebajar expectativas, protegerse del ruido exterior y mostrarse anclado a su barrio y a su círculo de siempre.

Sin embargo, el paso del tiempo y el cambio de escenario demuestran que la referencia a la niñez no siempre cumple únicamente una función introspectiva o de contención.

Cuatro años después, en 2026, con motivo de su convocatoria con la Euskal Selekzioa, el mediapunta navarro volvió a mirar hacia atrás, aunque en esta ocasión para dotar a sus palabras de un marcado componente identitario y reivindicativo.

"Es un orgullo. Al final es lo que sueñas desde pequeño, jugar con la selección que amas. Ojalá el día de mañana pueda ser oficial y nos podamos medir en un Mundial contra los más grandes".

Al observar ambas intervenciones en perspectiva, se aprecia una evolución clara en la forma en que Sancet utiliza la memoria de su infancia.

Lo que en 2022 se presentaba como un ancla personal para evitar perder el rumbo ante la fama repentina, en 2026 se transforma en un argumento emocional para respaldar una aspiración colectiva y simbólica en torno a la oficialidad de la selección vasca.

De este modo, la niñez en Mendillorri deja de ser solo un recuerdo privado o un refugio frente a la presión de la élite para convertirse en un hilo conductor flexible dentro de su discurso público, adaptado a los distintos intereses, escenarios y responsabilidades que acompañan a un jugador consolidado en el foco mediático.