Álvaro Cervera, entrenador del Tenerife, sobre la sanción de 12 partidos a Owono: "En la ley no está previsto lo que ha pasado"

11 días después de la trágica pérdida de Jesús de Miguel, el técnico del CD Tenerife, Álvaro Cervera, compareció ante los medios en la previa del partido contra el Ceuta.

En esa primera aparición pública, el preparador reconoció la extrema dureza del momento que atravesaba la plantilla, y subrayó la necesidad de dar pasos hacia adelante para reflotar al equipo, por pequeños que fueran.

Recuperar la rutina de antaño parecía una utopía a corto plazo. Cervera explicó que el impacto emocional variaba en cada futbolista y que el duelo se procesaba de manera individual, dependiendo del carácter de cada uno.

💙 Así ha empezado la rueda de prensa más difícil para Álvaro Cervera: comprensión, empatía y tacto Personas antes que profesionales 🙏 https://t.co/AArzfXbfGq — MANOJ DASWANI 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@mdaswani) November 14, 2026

"A nadie le ha pasado algo así, es algo que nos ha ocurrido por primera vez a todos, y hay días y días... es complicado, es difícil, pero hay que avanzar, aunque sea lento", confesó ante los medios.

El entrenador blanquiazul dejó claro que una tragedia de esa magnitud no se podía ignorar: "es algo que no puedes dejar de lado, aparcado, no es como cualquier otra cosa de la vida; es algo que lo tienes presente, pero hay que seguir". Por ello, advirtió que aquella ansiada normalidad no regresaría "no ahora, sino en muchísimo tiempo".

A nivel personal, el rostro del míster reflejaba el dolor de aquellos días. "Imagino que sí, porque llevo muchos años en el fútbol, nunca me había pasado esto y me afecta, pero no por ello tienes que hacer las cosas mal; tenemos que seguir trabajando para que el equipo salga adelante", apuntó al ser preguntado por su estado de ánimo.

Aunque percibía que el grupo estaba "bien" cuando trabajaban unidos, recalcó que "cada uno tiene su forma de llevarlo y sus pensamientos", para luego admitir: "No sé cómo está cada uno, pero es duro, complicado".

El fútbol, sin embargo, no se detiene. El Tenerife recibe este domingo al Ceuta en el Heliodoro Rodríguez López, el mismo escenario del fatídico lance con el portero del Andorra, Jesús Owono.

Sobre la idoneidad de volver a pisar el césped tan pronto, el técnico se mostró dubitativo: "Hay días que estás un poco más decaído y quieres empezar la competición para no estar tanto tiempo pensado en lo mismo, y otras veces no sabemos si estamos preparados para volver a competir y tener la cabeza centrada. Las dos respuestas son factibles, porque no lo sabes".

Pese a la difícil coyuntura, confirmó que ningún jugador había pedido quedarse fuera de la convocatoria.

Finalmente, respecto a los 12 encuentros de suspensión impuestos a Owono por la acción que costó la vida a De Miguel, Cervera optó por la prudencia y el respeto institucional.

"Creo que hay una ley que se tiene que cumplir, pero en esa ley no está previsto lo que ha pasado, por lo que se han ceñido a la ley y han puesto los partidos que les permite el reglamento. Lo demás que pueda decir yo son opiniones mías y me las tengo que reservar, porque no van a ningún sitio", sentenció el entrenador.