Terremoto en la UFC: Usman Nurmagomedov, condenado a seis meses de prisión tras su agresión a Merab Dvalishvili

Usman Nurmagomedov ha sido condenado a seis meses de prisión por la pelea con Merab Dvalishvili en un hotel de Abu Dabi, según medios como CBS Sports.

La resolución impone esa pena a seis integrantes de su grupo, además de multas individuales de 300.000 dírhams y su deportación después de cumplir condena.

El fallo alcanza a diez personas y establece castigos diferentes según su participación. Dvalishvili y su acompañante, Saba Lazishvili, han recibido multas de 50.000 dírhams cada uno, sin penas de cárcel.

Otras dos personas que grabaron y difundieron imágenes del enfrentamiento también han sido condenadas a seis meses de prisión, sanciones económicas de 300.000 dírhams y expulsión del país.

Una bofetada desencadenó todo

Los hechos ocurrieron el miércoles en el alojamiento de los participantes de un evento de lucha de Real American Freestyle (RAF).

Dvalishvili estaba realizando una entrevista cuando Nurmagomedov se aproximó por detrás y le propinó una bofetada. A continuación se produjo una pelea entre los integrantes de ambos grupos.

El enfrentamiento dejó al luchador georgiano ensangrentado y terminó con la intervención policial y la detención de los implicados. Nurmagomedov y varios acompañantes golpearon a Dvalishvili y a Lazishvili, que respondieron a las agresiones en una situación de inferioridad numérica.

Las penas contra los seis integrantes del grupo de Nurmagomedov responden a conductas descritas por las autoridades como "perturbar la seguridad pública, causar pánico y poner en peligro vidas". En el caso del georgiano y su amigo, las multas se atribuyen a la alteración del orden y a agresiones contra otras personas.

Merab Dvalishvili, a la izquierda junto a su acompañante, tras la pelea, a la derecha. EE

La sentencia también diferencia la responsabilidad de quienes difundieron las imágenes. Sus condenas están relacionadas con la vulneración de la privacidad mediante herramientas tecnológicas. El tribunal ordenó, además, confiscar sus teléfonos y eliminar las grabaciones.

El incidente se produce en pleno debate sobre un posible salto de Usman Nurmagomedov a la UFC, aunque no hay ningún fichaje anunciado. El luchador completó en julio sus combates pactados con la PFL, pero Dana White ha asegurado que todavía mantiene obligaciones contractuales con esa organización.

"Ahora mismo no estamos hablando con él", afirmó el máximo responsable de la UFC, que también condenó la pelea. Por el momento, no ha aclarado si lo sucedido supondrá un obstáculo para una futura incorporación.

Disculpa y liberación de Merab

Chad Bronstein, máximo responsable y cofundador de RAF, confirmó posteriormente que Dvalishvili había sido puesto en libertad.

El dirigente agradeció la actuación de las autoridades emiratíes y comunicó que el deportista se encontraba de nuevo con la organización, que tenía previsto celebrar su evento el sábado en Abu Dabi.

El representante de Nurmagomedov, Ali Abdelaziz, también reaccionó públicamente al incidente y expresó su rechazo a lo sucedido. "Lo siento de verdad. Es vergonzoso lo que pasó", declaró a MMA Junkie.

En su valoración, insistió en que los deportistas deben ofrecer un comportamiento ejemplar y asumir las consecuencias de sus actos.

Abdelaziz extendió sus disculpas a la población y a los dirigentes de Abu Dabi y calificó la pelea como inaceptable. "Esto es algo que no debería volver a suceder", afirmó.