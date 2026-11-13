Oihan Sancet, en rueda de prensa con la selección de Euskadi EE

Oihan Sancet, internacional con España, ahora sueña con jugar un Mundial con Euskadi: "Ojalá con la selección de nuestro país"

Oihan Sancet quiere que su estreno con Euskadi sea el comienzo de un camino que algún día conduzca a un Mundial.

El mediapunta del Athletic expresó este jueves en Lezama su deseo de competir oficialmente con la selección vasca, que mañana recibirá a Venezuela en San Mamés, a las 20.00 horas.

Sus palabras llegan después de que la Federación Vasca de Fútbol haya reactivado las gestiones para conseguir el reconocimiento internacional de sus combinados.

"Ojalá el día de mañana podamos pelear un Mundial con la selección de nuestro país", afirmó el futbolista navarro.

Sancet, que afronta su primera convocatoria con el equipo de Jagoba Arrasate, situó esa aspiración por encima del compromiso inmediato: "Ojalá el día de mañana pueda ser oficial y nos podamos medir en un Mundial contra los más grandes".

El jugador vinculó ese deseo a un esfuerzo compartido y reconoció las dificultades del recorrido. "Es el objetivo principal que tenemos que conseguir entre todos, poco a poco. Sabemos que es difícil, pero poniendo cada uno su granito de arena creo que puede llegar algún día", manifestó.

También describió lo que representa vestir esa camiseta: "Un orgullo y lo que sueñas desde pequeño, jugar con la selección que amas".

Oihan Sancet, en un partido con la selección española en 2023. Europa Press

Sancet cuenta con experiencia en la selección española absoluta, con la que debutó a las órdenes de Luis de la Fuente el 12 de octubre de 2023 ante Escocia y marcó el segundo gol de la victoria por 2-0.

El navarro acumula cuatro internacionalidades y un tanto: también participó en los encuentros contra Noruega y Georgia de aquella fase de clasificación para la Eurocopa y en el amistoso frente a Brasil del 26 de marzo de 2024, su última aparición con España.

La Federación Vasca lo reclama

La reivindicación del atacante coincide con el nuevo impulso anunciado esta semana por la Federación.

La entidad se ha dirigido al Consejo Superior de Deportes (CSD) y ha informado a la Federación Española de Fútbol (RFEF) de una iniciativa que abarca las selecciones masculinas y femeninas de todas las categorías.

El planteamiento se apoya en el artículo 48.2 de la Ley del Deporte, que contempla la participación internacional de federaciones autonómicas bajo determinadas condiciones, entre ellas que lo permita la federación internacional correspondiente.

Los jugadores de la selección de Euskadi, durante un partido. EFE

El organismo vasco pretende documentar el arraigo histórico y social del fútbol en Euskadi para fundamentar su petición. El movimiento no equivale, por tanto, a una admisión en la FIFA o la UEFA.

Esta ofensiva institucional recupera el mandato aprobado por la asamblea federativa en diciembre de 2018 para solicitar la integración en ambos organismos. En diciembre de 2020, la Federación formalizó aquellas peticiones.

Ahora busca avanzar mediante negociaciones con las instituciones deportivas implicadas, sin disponer todavía del reconocimiento al que aspira Sancet.

Amistoso en San Mamés

Arrasate respaldó esa ambición, aunque recordó que el equipo también debe sostenerla sobre el césped. "Para acercarnos a ese objetivo también tenemos que dar un paso adelante en cuanto al nivel de la selección y de los resultados", señaló tras el entrenamiento.

El técnico espera que San Mamés acoja una celebración que trascienda lo estrictamente futbolístico.

Enfrente estará una Venezuela que, según el seleccionador, ha ganado iniciativa con Oswaldo Vizcarrondo en el banquillo. Arrasate anticipó un choque equilibrado ante un rival acostumbrado a enfrentarse con potencias sudamericanas, una exigencia que considera adecuada para medir a sus jugadores.

El encuentro se enmarca, además, en la conmemoración del 90 aniversario del primer Gobierno Vasco. Euskadi volverá así a San Mamés con un amistoso que combinará la prueba deportiva con la reivindicación de un futuro competitivo propio.