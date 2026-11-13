Juan Carlos Garrido (57), sobre sus propiedades: "He comprado 2 casas, de buen valor, que serán siempre una buena inversión"

Con 57 años cumplidos y tras más de tres décadas en los banquillos, Juan Carlos Garrido contempla el patrimonio acumulado con la serenidad de quien conoce bien la volatilidad del fútbol profesional.

Lejos de la ostentación que suele rodear a la élite deportiva, el técnico valenciano ha optado siempre por una gestión financiera marcada por la cautela, el pragmatismo y la protección familiar. Su principal refugio económico reside en el sector inmobiliario, donde ha concentrado sus decisiones más meditadas.

"A mí me gusta mucho mirar casas y apartamentos, pero rara vez me he atrevido a dar el paso", confiesa el preparador.

Fruto de esa prudencia, Garrido descartó operaciones especulativas para apostar sobre seguro: "He comprado dos casas de buen valor y en buenas ubicaciones, que creo que siempre serán una buena inversión en el caso de que algún día las quiera utilizar, ya sea para venderlas o alquilarlas".

Para el entrenador, contar con un techo sólido y bien situado representa un pilar indiscutible: "He tratado de adquirir viviendas adecuadas para vivir con mi familia y no me he metido en cosas raras; son un patrimonio que está bien".

Esa misma contención se traslada a otros aspectos de su vida cotidiana. Pese a haber dirigido en la Champions League y acumulado contratos lucrativos en competiciones de Europa, África y Oriente Medio, Garrido huye del consumo impulsivo.

Un ejemplo elocuente son sus vehículos: conserva desde hace más de una década el Audi A5 descapotable que adquirió en 2010 como autorregalo tras clasificar al Villarreal para la máxima competición continental.

Juan Carlos Garrido, en el podcast de Los Fulanos. EE

Aunque admite entre risas que su anhelo automovilístico siempre fue un Bentley Continental GT, descarta tajantemente ese capricho porque su prioridad absoluta es costear los estudios universitarios de sus hijos veinteañeros.

Para Garrido, los ingresos generados en el deporte de alto nivel cobran un significado completamente distinto con la madurez:

"En los futbolistas existe el peligro de no darse cuenta de lo que ocurrirá dentro de dos décadas. Un chico de veinte años puede sentirse millonario hoy, pero el dinero que gana ahora tendrá que servirle para vivir dentro de veinte años, cuando tenga hijos y otras responsabilidades".

Consciente de sus propios límites fuera del terreno de juego, el preparador nunca ha querido aventurarse en negocios desconocidos por iniciativa propia.

Toda su liquidez y sus fondos están en manos de gestores patrimoniales profesionales de su total confianza, con quienes mantiene una relación de estricto seguimiento mensual: "Siempre he tenido miedo a meterme en negocios que no controlo. Tú puedes saber de fútbol, pero no sabes de todo; he visto a mucha gente hundirse por entrar donde no debía".

Habiendo comenzado su trayectoria desde abajo -ayudando en el modesto bar familiar cercano a Mestalla y lavando petos de entrenamiento-, Juan Carlos Garrido entiende hoy que el auténtico éxito económico no se mide en lujos extravagantes, sino en la tranquilidad de un patrimonio estable y bien administrado.