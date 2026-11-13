Cristiano Ronaldo bebiendo el agua URSU en una fotografía de la marca .

El éxito de Cristiano Ronaldo (41) fuera del fútbol: invierte 10 millones de euros para producir 600 millones de litros de agua

Cristiano Ronaldo continúa ampliando su imperio empresarial más allá del fútbol. El delantero portugués prepara una nueva inversión en su país natal, esta vez en el sector del agua embotellada, con un proyecto que alcanza los 20 millones de euros junto al Grupo Outeirinho.

La iniciativa contempla la construcción de una planta de captación y envasado de agua de manantial en Gostei, una localidad perteneciente al municipio de Bragança, y contará con una participación del 50% para cada socio.

La aportación económica del futbolista rondaría los 10 millones de euros, mientras que la instalación aspira a alcanzar una producción de hasta 600 millones de litros anuales.

Una capacidad que permitirá orientar buena parte del negocio a los mercados internacionales y convertir esta iniciativa en una de las apuestas industriales más ambiciosas de Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, durante un partido con Al Nassr REUTERS

La construcción de la fábrica ya ha comenzado con los primeros trabajos de cimentación en el terreno elegido en Gostei. De acuerdo con el calendario previsto, la estructura del edificio empezará a levantarse entre marzo y abril, mientras que la finalización de las instalaciones está prevista para finales de 2027. Si se cumplen los plazos, la actividad industrial arrancará durante los primeros meses de 2028.

El complejo ocupará una superficie aproximada de 7.200 metros cuadrados y dispondrá de tres líneas de producción. Una estará dedicada al envasado en botellas de vidrio, mientras que las otras dos trabajarán con recipientes de plástico PET. La capacidad estimada se situará entre los 500 y los 600 millones de litros al año.

En cuanto al empleo, los promotores calculan que la primera fase permitirá incorporar entre 30 y 35 trabajadores. La compañía también contempla desarrollar programas de formación y dar prioridad a la contratación de personas de la zona, con el objetivo de generar actividad económica en el entorno.

La exportación será uno de los pilares fundamentales del proyecto. La mayor parte del agua producida se comercializará fuera de Portugal y el diseño de los envases se está desarrollando con la colaboración de una empresa italiana.

La compañía pretende diferenciarse en el mercado a través de las características particulares del manantial del que procederá el producto.

Francisco Ferreira, administrador del Grupo Outeirinho, ha destacado las particularidades del agua y su potencial comercial. "Es un agua que no se encuentra en el mercado", asegura el empresario, que también sostiene que "ninguna otra tiene las mismas características".

Entre los aspectos que señala figuran su pH alcalino y determinadas propiedades antioxidantes que atribuye al producto. Estas características forman parte de los argumentos comerciales de la empresa y no deben confundirse con beneficios para la salud demostrados científicamente.

La iniciativa, sin embargo, no ha generado únicamente expectativas positivas entre los habitantes de la zona. Mientras una parte de los vecinos considera que la llegada de la fábrica puede favorecer la creación de puestos de trabajo y dinamizar la economía local, otros han mostrado sus dudas sobre las consecuencias de la actividad industrial. Entre sus preocupaciones aparecen el incremento del tráfico, el ruido y los posibles cambios en el paisaje.

Los otros negocios

La inversión en agua embotellada supone un nuevo paso en la estrategia empresarial de Cristiano Ronaldo, que lleva años construyendo una cartera de negocios independiente de sus ingresos como futbolista.

El portugués ha diversificado sus inversiones en sectores como la restauración, los tratamientos capilares, el turismo y la hostelería.

Uno de sus proyectos más conocidos es Insparya, una cadena especializada en tratamientos e injertos capilares en la que participa como socio.

También destaca su vinculación con Tatel, el grupo de restauración en el que comparte intereses empresariales con otros inversores y que ha desarrollado su presencia en diferentes mercados internacionales.

Cristiano Ronaldo, con Al-Nassr. Reuters

A estas iniciativas se suman los negocios vinculados a su marca personal CR7 y su apuesta por el sector hotelero. En este último ámbito mantiene una alianza con el grupo Pestana, con el que ha impulsado establecimientos bajo la denominación Pestana CR7 en distintas ciudades.

Madrid es uno de los mercados donde está presente esta colaboración, con un hotel situado en la Gran Vía que cuenta también con espacios gastronómicos y una terraza.

Con la nueva embotelladora de Bragança, Ronaldo amplía su presencia en un sector diferente al de sus anteriores inversiones. En esta ocasión, no se limita a asociar su imagen a una marca comercial, sino que participa directamente en un proyecto industrial destinado a producir y distribuir agua a gran escala.

La operación también refuerza sus vínculos empresariales con Portugal, donde busca aprovechar los recursos de un manantial local para desarrollar un negocio con vocación internacional. Si se cumplen las previsiones, la planta comenzará a funcionar a principios de 2028 y podría alcanzar una producción anual de 600 millones de litros.

Una nueva apuesta con la que Cristiano Ronaldo demuestra que sus planes profesionales van mucho más allá de los terrenos de juego y que continúa construyendo un patrimonio diversificado con inversiones en sectores muy distintos.