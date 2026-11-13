La delegación de la FIFA en el Santiago Bernabéu, este jueves. RFEF

El Bernabéu pasa el examen de la FIFA con el trabajo hecho, pero España sigue sin garantías para la final del Mundial 2030

El Santiago Bernabéu salió este jueves reforzado de la segunda inspección de la FIFA para el Mundial 2030, con una impresión muy favorable entre los participantes en la visita.

El estadio del Real Madrid volvió a acreditar su capacidad organizativa, pero ese balance no acerca por sí solo la adjudicación: España continúa sin tener asegurada la final frente a Marruecos.

La reunión que Rafael Louzán mantuvo por la tarde con la delegación internacional sí sirvió para trasladar una posición firme: la RFEF no entendería que la final se disputara fuera de España.

Los representantes de la FIFA conocieron el alcance social y político de esa reivindicación, incluida la advertencia de Alberto Núñez Feijóo de plantear la retirada española si Marruecos recibe el encuentro decisivo. La cita terminó, sin embargo, sin una garantía sobre la decisión.

Los enviados de la FIFA llegaron al recinto madridista por la mañana, alrededor de las 9:00 horas. El Real Madrid ejerció de anfitrión, acompañado por representantes federativos y de las administraciones (CSD, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid), en una visita privada.

Por la tarde, sobre las 19:00 horas, Louzán recibió a la delegación internacional. El presidente de la RFEF había decidido quedarse en Madrid en lugar de acompañar a la Selección a Praga para atender esta fase del proyecto.

Además de revisar las inspecciones y los siguientes pasos, Louzán aprovechó el encuentro para exponer la reivindicación española sobre la final ante responsables de primer nivel de la organización.

Rafael Louzán, durante el encuentro con la delegación de la FIFA desplazada a España. RFEF

Los técnicos también se interesaron por el escenario político español, a poco más de dos semanas de las elecciones del 29 de noviembre. La explicación trasladada fue que el Ejecutivo resultante de las urnas debería disponer, en condiciones normales, de continuidad para completar la preparación del campeonato.

La delegación de la FIFA, hay que recordar, trabaja en esta fase sin Gianni Infantino, cuya visita prevista a España quedó alterada por la convocatoria electoral.

La FIFA ya estuvo en marzo

El Bernabéu no partía de cero ante sus evaluadores. En marzo, los representantes de la FIFA ya habían comprobado cómo funcionaba durante un Real Madrid-Manchester City de Champions.

Aquella inspección permitió observar las instalaciones mientras el club preparaba un encuentro de máxima exigencia, una demostración operativa más reveladora que un recorrido por espacios vacíos.

La infraestructura audiovisual destacó especialmente: los inspectores pudieron conocer la gestión simultánea de más de 40 señales de televisión y la coordinación de numerosas unidades móviles.

También recorrieron los vestuarios, las dependencias para periodistas, los espacios de hospitalidad y el hipogeo donde se conserva el terreno de juego retráctil. La impresión favorable de noviembre tiene, por tanto, un antecedente concreto en la primera ronda.

El Madrid presenta una ventaja tangible: buena parte de sus argumentos puede verificarse con el estadio funcionando. No necesita limitar su defensa a planos o previsiones para mostrar cómo atiende a equipos, espectadores y televisiones.

La prueba más reciente llegó el domingo, cuando el Bernabéu reunió a 78.660 personas para el segundo partido oficial de la NFL celebrado en España.

Los Cincinnati Bengals vencieron a los Atlanta Falcons por 34-17, en otra jornada que puso a prueba la transformación del estadio y su capacidad para recibir públicos y dispositivos distintos a los del fútbol.

"Tanto este estadio como toda la experiencia han sido de primer nivel, de primera clase", valoró Kevin Stefanski, entrenador de los Falcons. Un elogio que añade una valoración externa sobre la organización. La liga estadounidense tiene previsto regresar al Bernabéu en 2027.

El aprobado no decide la final

La distinción entre inspeccionar y adjudicar resulta esencial. La FIFA explicó en octubre que primero debe determinar qué ciudades y estadios integrarán la organización definitiva.

Solo después establecerá cuántos encuentros recibe cada recinto y de qué categoría, dentro de la elaboración del calendario. La visita de este jueves pertenece a la primera fase de ese procedimiento.

El examen incluye mucho más que graderíos, vestuarios o tecnología. Los especialistas contrastan la oferta hotelera, los hospitales, los transportes, la movilidad y las instalaciones de entrenamiento.

Un estadio preparado necesita una ciudad capaz de sostener toda la operación mundialista, con administraciones y proveedores coordinados para atender a selecciones, trabajadores y aficionados.

La delegación de la FIFA en su visita al Santiago Bernabéu. RFEF

España mantiene dos alternativas para el último partido: el Bernabéu y el Camp Nou, inspeccionado el lunes. Marruecos presenta el futuro Gran Estadio Hassan II, en Benslimane, cerca de Casablanca, proyectado para 115.000 espectadores.

Las obras del recinto marroquí y la remodelación del barcelonista forman parte de unas candidaturas que la FIFA todavía debe seguir evaluando.

La competencia tampoco se limita a las instalaciones. Fouzi Lekjaa, presidente de la federación marroquí, pertenece al Consejo de la FIFA y mantiene una estrecha relación con Infantino, una posición institucional que refuerza la interlocución marroquí.

Louzán esgrime que España asume el 55% del peso organizativo del proyecto.

Lekjaa dio por hecho en septiembre que Benslimane recibiría el encuentro decisivo. La FIFA respondió que la elección "se tomará en su debido momento", manteniendo abierta una disputa en la que ninguna declaración de los organizadores sustituye el anuncio oficial.

España arrastra esa incertidumbre desde la formalización del proyecto. Como ya explicó EL ESPAÑOL, el entendimiento inicial entre los socios -incluido Marruecos- situaba la final en territorio español, con el Bernabéu como referencia.

Sin embargo, aquel planteamiento no quedó convertido en una adjudicación vinculante de la FIFA y el expediente final incluyó tanto los dos estadios españoles como el marroquí entre las opciones.

La presión política continúa

La falta de garantías ha convertido la final en un asunto electoral. Como adelantó EL ESPAÑOL, Feijóo propondrá abandonar la organización si llega a la Presidencia del Gobierno y la FIFA elige Marruecos.

El dirigente confirmó después ese criterio: "España ha de organizar la final de la Copa del Mundo y, si no la organiza, en mi opinión España no debería participar en la organización del Mundial".

Louzán defiende otra estrategia: mantener los compromisos y negociar desde dentro. "España ha firmado unos acuerdos con el resto de los países, con la FIFA y con el Gobierno para la organización de este Mundial. Hay unos contratos firmados", recordó en septiembre.

La RFEF considera que esas obligaciones impiden tratar la retirada como una alternativa inmediata.

La reunión del jueves permitió que la delegación conociera esa presión, aunque la Federación y el candidato popular discrepan sobre las consecuencias de perder la final. Pedro Sánchez, por su parte, remitió el lunes la elección al organismo internacional: "Esto lo decide la FIFA".

El encuentro dejó también una novedad sobre el mapa español: Valencia y Vigo serán evaluadas como candidatas, con inspecciones que podrían producirse antes de terminar el año.

Su incorporación al examen no supone todavía conseguir una plaza, pero confirma que ambas podrán defender sus propuestas ante los técnicos.

Por ahora, el recorrido sigue centrado en las ciudades incluidas en el dosier. Tras las visitas a Barcelona, Bilbao, San Sebastián y Zaragoza, y la inspección del Bernabéu, este viernes corresponde al Metropolitano.

La previsión sitúa la selección definitiva de sedes en el segundo trimestre de 2027, antes del reparto de partidos. Ese es el siguiente paso administrativo, todavía distinto del que decidirá la final.