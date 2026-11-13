Ada Colau, sobre la final del Mundial 2030 y una retirada de España: "Infantino ha estado de vacaciones con Mohamed VI"

Ada Colau ha defendido que los derechos humanos deben prevalecer sobre los intereses económicos de la FIFA en el Mundial de 2030 y ha planteado revisar la posibilidad de que Marruecos acoja la final si no se cumplen unas garantías mínimas.

En su conversación con Jordi Wild en The Wild Project, la candidata de Frente Amplio también ha expresado sus dudas sobre el margen de España para retirarse de la candidatura compartida y ha señalado la cercanía entre Gianni Infantino y la monarquía marroquí.

"Infantino es muy amigo del rey de Marruecos, ha estado con él de vacaciones", ha afirmado Colau al analizar las relaciones que, a su juicio, pueden influir en las decisiones sobre el campeonato.

La exalcaldesa de Barcelona ha situado esos vínculos por encima de la capacidad de interlocución del presidente del Gobierno español: "Estamos hablando de unas relaciones mucho más fuertes que las que pueda tener el presidente de España".

DDHH, por delante del negocio

Colau ha establecido una prioridad para abordar el debate sobre la organización del torneo: "Yo intentaría que los derechos humanos pasen por delante del negocio de la FIFA".

Su posición no parte de un rechazo al fútbol ni al atractivo de albergar un encuentro decisivo, sino de la exigencia de que la celebración deportiva no relegue las cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales.

Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona. Imagen de archivo

"Claro que nos gusta la final de un Mundial y no todos los países son perfectos", ha señalado. También ha reconocido el potencial de las competiciones internacionales como espacios de encuentro entre sociedades diferentes.

Sin embargo, ha condicionado su valoración sobre una eventual final en territorio marroquí: "Me gustaría revisar que esa final, efectivamente, se haga en Marruecos si no se dan unas condiciones mínimas".

La exalcaldesa no ha concretado cuáles serían esas condiciones ni ha presentado una propuesta para abandonar la candidatura. Sobre esa posibilidad, ha admitido desconocer la capacidad de actuación española: "No sé si España tiene potestad como para decir: 'Retiramos esta candidatura conjunta'".

En lugar de dar por hecho ese escenario, ha expresado su deseo de que las conversaciones alrededor del campeonato sirvan para conseguir avances en otros ámbitos.

"Ojalá que la negociación de ese Mundial nos permitiera avanzar un poquito más en mejorar la relación con Marruecos en el tema de la frontera y del respeto de los derechos humanos", ha declarado.

La Copa América

El repaso a los grandes acontecimientos deportivos también ha incluido una valoración crítica de su gestión municipal. Colau ha identificado como un error la aceptación de la Copa América de vela al final de su segundo mandato en Barcelona.

La exalcaldesa ha contrapuesto las expectativas que acompañaron al proyecto con el resultado que, en su opinión, dejó en la ciudad. "Al final creo que aportó muy poco y sacó mucho dinero de las administraciones públicas", ha resumido.

Aunque ha recordado que otras administraciones respaldaban la celebración de la competición, ha incluido aquella decisión entre los aspectos de su etapa al frente del Ayuntamiento que ahora revisa con una mirada crítica.