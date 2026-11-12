El refugio de Martín Zubimendi en la Selección entre el ruido del mercado y haber dejado de ser el ojito derecho de Arteta

Hay temporadas que cambian la vida de un futbolista en cuestión de meses. La de Martín Zubimendi es una de ellas. Hace apenas un año era uno de los nombres propios del Arsenal de Arteta. Hoy, sin embargo, su realidad es muy diferente.

Apenas acumula 100 minutos en la Premier y su nombre ha pasado de protagonizar las alineaciones del equipo londinense a ocupar titulares en los rumores de los mercados de fichajes. En medio de ese ruido, la Selección aparece como un refugio.

La lesión de Rodri le abre la puerta a asumir responsabilidades en el centro del campo de España, precisamente cuando en Londres atraviesa uno de los periodos más complicados desde que aterrizó en el fútbol inglés.

República Checa esta noche e Inglaterra el domingo serán los próximos partidos para un futbolista que necesita minutos, confianza y, sobre todo, volver a sentirse importante. La paradoja es evidente: mientras su protagonismo en el Arsenal se reduce, su papel en la Selección puede crecer.

A vueltas con su futuro

El contexto tampoco ayuda a rebajar la incertidumbre. RNE ha adelantado el interés del Atlético de Madrid por hacerse con sus servicios en el próximo mercado de invierno, una información que posteriormente confirmó el diario AS.

El conjunto rojiblanco lleva tiempo siguiendo al internacional español y considera que su situación en el Arsenal podría abrir una oportunidad de mercado. La posibilidad de que Zubimendi regrese a España ha ganado fuerza, aunque la operación está lejos de ser sencilla.

Matteo Moretto también ha puesto el foco en su futuro. El periodista ha explicado que el Arsenal situaría el precio de salida entre los 80 y los 90 millones de euros.

Además, el interés de otros clubes con mayor capacidad económica, entre ellos el Chelsea, amenaza con dificultar todavía más cualquier movimiento rojiblanco. El mercado empieza a dibujar escenarios, pero el futbolista ha querido poner distancia.

Martín Zubimendi, esta temporada en la Carabao Cup. Europa Press

No obstante, en una entrevista concedida a MARCA, Zubimendi ha sido especialmente contundente al referirse a las informaciones que le sitúan fuera del Arsenal. "No he gastado energía en cosas de fuera. Bastante tengo con intentar ganarme un puesto, tener minutos y luchar por ganar esta Premier, que pinta tan bien. No he gastado energía en ello ni me he puesto en contacto con nadie", explicó.

Y fue todavía más claro cuando le preguntaron por el supuesto acercamiento al Atlético: "Yo también he leído que podía estar cerca, pero ni mucho menos".

El centrocampista no escondió su malestar con el tratamiento de determinadas informaciones. Entiende que la proximidad del mercado de invierno multiplica los rumores, pero considera que debería existir mayor cuidado con lo que se publica. "Al final cada uno tiene un equipo en el que juega y hay que tener respeto", señaló.

Incluso reconoció que algunas noticias le obligan a consultar las redes sociales para conocer exactamente qué se está diciendo sobre él y poder responder a los mensajes que recibe. Una reacción que encaja con su personalidad discreta, alejada habitualmente de los focos y del ruido mediático.

Olvidado por Arteta

Su presente explica, en buena medida, por qué su nombre se ha instalado en la conversación del mercado. La temporada pasada disputó 38 encuentros de Premier League y acumuló más de 3.000 minutos. Fue una pieza importante en el equipo de Arteta, especialmente durante buena parte del campeonato, aunque su protagonismo fue disminuyendo en el tramo decisivo.

Este curso, la situación ha dado un giro mucho más pronunciado. La llegada de nuevos futbolistas, con Bruno Guimaraes como uno de los refuerzos que han elevado la competencia en la medular, ha reducido sus posibilidades de entrar en los planes del técnico.

Zubimendi conocía de antemano que el escenario iba a cambiar. Así lo explicó en MARCA al recordar la conversación que mantuvo con Arteta al comienzo del curso: "Me advirtió de que había fichajes nuevos y de que habría minutos para todos. Y ahí estamos, peleando".

Tampoco ha querido convertir su falta de minutos en un conflicto personal con Arteta. Habla de paciencia, de aprendizaje y de la necesidad de aceptar situaciones que hasta ahora no había vivido. Incluso reconoce que la temporada anterior, por la cantidad de partidos y los minutos acumulados, terminó acusando el desgaste físico.

Ahora intenta encontrar el lado positivo de un escenario que le obliga a convivir con un papel secundario. "Pienso que todo pasa, que igual que el año pasado me ocurrió lo contrario y lo jugué prácticamente todo, esto puede cambiar muy rápido", reflexionó.

Pero si hay un lugar donde esa paciencia puede encontrar recompensa es en la Selección. La ausencia de Rodri, uno de los futbolistas más determinantes del equipo de Luis de la Fuente, convierte a Zubimendi en una alternativa de primer nivel para organizar el juego de España.

No es una responsabilidad nueva para él. Su trayectoria internacional está estrechamente ligada a la figura del centrocampista del Manchester City, cuya lesión le permitió asumir un papel protagonista en la final de la Eurocopa de 2024 frente a Inglaterra.

Zubimendi Reuters

También en el Mundial vivió una experiencia especial: después de no disputar ningún minuto durante el torneo, terminó participando en la final.

República Checa, en Praga, e Inglaterra, en el Metropolitano, medirán la capacidad del donostiarra para asumir ese protagonismo. Dos partidos exigentes y una oportunidad para reivindicarse ante un seleccionador que conoce perfectamente sus condiciones.

El mercado de invierno todavía queda lejos y Zubimendi insiste en que su cabeza está en Londres. No ha llamado a ninguna puerta, no reconoce conversaciones con otros equipos y asegura estar contento en el Arsenal. Sin embargo, los minutos cuentan, la competencia aprieta y su situación invita a preguntarse cuánto tiempo puede prolongarse esta realidad.

Mientras tanto, España le ofrece algo que ahora mismo escasea en el Emirates Stadium: continuidad en la confianza y la posibilidad de volver a sentirse indispensable. En plena tormenta de rumores, la Selección puede ser el mejor refugio para Martín Zubimendi.