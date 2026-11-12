Marcos Llorente (31), sobre la huelga general: "Vaya sociedad en la que van a crecer nuestros hijos. España, me das miedo"

Marcos Llorente ha expresado su indignación por las imágenes de unos manifestantes increpando a un hombre mayor que desayunaba en una cafetería de Barcelona durante la huelga general de este 11 de noviembre.

El futbolista del Atlético de Madrid compartió el vídeo en sus historias de Instagram y lo acompañó de una reflexión sobre la libertad individual, el deterioro de la convivencia y la sociedad que heredarán las próximas generaciones.

El episodio se produjo alrededor de las once de la mañana en un establecimiento de la plaza de Lesseps. Según la información publicada sobre la grabación, varios participantes en la protesta se dirigieron al anciano mientras permanecía sentado.

Las imágenes muestran cómo movían y golpeaban las sillas de su entorno y utilizaban silbatos muy cerca de su rostro. El hombre terminó marchándose del local con ayuda de un andador.

Esa escena motivó la publicación del jugador, que encadenó varias preguntas para expresar su rechazo a lo sucedido.

Su mensaje no se limitó al comportamiento observado en la cafetería, sino que planteó una reflexión más amplia sobre las relaciones entre ciudadanos y los límites que deben mantenerse cuando existen diferencias de opinión.

"Y yo me pregunto: ¿A qué punto hemos llegado como sociedad? ¿Qué cojones nos está pasando? ¿Cómo se nos ha ido tanto la cabeza? ¿Dónde ha quedado el respeto por los demás? ¿Dónde está la libertad de cada uno para vivir sin que otros tengan que imponerle nada?", escribió el futbolista al comienzo de su publicación.

A continuación, Llorente defendió la posibilidad de sostener posiciones distintas sin trasladar esas discrepancias a conductas de imposición.

El centro de su argumento fue la necesidad de preservar unas reglas de convivencia compartidas, independientemente de las ideas que cada persona decida apoyar. En ese pasaje también manifestó su preocupación por el ejemplo que reciben los más jóvenes.

"Podemos pensar diferente, tener distintas ideas, defender lo que queramos. Pero el respeto y la convivencia debería estar por encima de todo. Menudo país estamos dejando. Pero, sobre todo, menuda sociedad en la que van a crecer nuestros hijos", continuó el jugador del conjunto rojiblanco.

La referencia a los hijos dio paso a otra pregunta sobre las consecuencias futuras de estos comportamientos.

Llorente reclamó recuperar valores que considera esenciales para compartir el espacio público y cerró su intervención con una frase dirigida al país, en la que condensó el temor que le habían provocado las imágenes.

"¿Qué futuro estamos construyendo? Ojalá estemos a tiempo de recuperar algo tan básico como el respeto, la educación, la libertad y el sentido común. España me das miedo", concluyó.

El mensaje situó así el foco en el trato dispensado al anciano y en la defensa de su libertad frente a las presiones de otras personas.

A partir de un incidente concreto ocurrido durante las movilizaciones, el futbolista articuló una crítica de alcance social: discrepar, según expuso, no debería impedir el respeto mutuo ni convertirse en una justificación para imponer a los demás una determinada forma de actuar.