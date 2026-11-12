A finales de los años 80 decidieron juntarse con un fin que permanece hoy inalterable: ayudar a los compañeros con necesidades.

Leyendas España homenajea a sus diez fundadores y nombra presidentes de honor a Adelardo, Pirri y Villar

Leyendas España celebra el viernes en Madrid (Sala Popstars, 12:30 horas) un homenaje a sus fundadores que hicieron posible la creación de la Asociación Española de Futbolistas Internacionales con 26 años de trayectoria.

El acto de reconocimiento servirá para poner en valor y honrar la extraordinaria labor de diez internacionales de la selección española que a finales de los años 80 decidieron juntarse con un fin que permanece hoy inalterable: ayudar a los compañeros con necesidades.

Este homenaje servirá, en primer lugar, para hacer oficial el nombramiento como presidentes de honor de la Asociación de Adelardo Rodríguez, José Martínez Pirri y Ángel María Villar.

La junta directiva de Leyendas España acordó el pasado mes de julio este reconocimiento así como la realización de un homenaje que incluirá a los demás miembros fundadores que fallecieron.

De esta forma, en el acto estarán representados por sus familias Carlos Lapetra, José María Fusté, Alfredo Di Stéfano, Isacio Calleja, Amancio Amaro, Ignacio Zoco y José Luis Capón.

La envergadura de este encuentro en vísperas del partido internacional entre España e Inglaterra en el estadio Metropolitano, permitirá reunir en Madrid a una amplísima representación de Leyendas España con más de 30 internacionales encabezados por su presidente Salva Ballesta al que acompañan, entre otros, Patxi Salinas, Ito, Mista, Marcos Senna, Manolo Sánchez, Luis Milla, Amavisca y Ricardo, todos ellos miembros de la actual Junta directiva.