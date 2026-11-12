Un penalti transformado por Baena en la primera parte y un gol de Pubill en el 96' le dio el triunfo a la Selección, que le valdrá el empate ante Inglaterra para ser primera de grupo.

España aprovecha los regalos de la República Checa para asaltar Praga y mantener su pleno de victorias en la Nations League

La racha de partidos invictos de España parece no tener fin, pero es que este combinado nacional, pese a no jugar su mejor partido, aun así es muy superior a sus rivales. La República Checa fue la última en comprobarlo [Narración y estadísticas del partido: República Checa 0-2 España].

A los hombres de Luis de la Fuente, que introdujo hasta siete caras nuevas en el once con respecto al último partido, les costó generar ocasiones claras de peligro. El dominio no se traducía en llegadas y el marcador (hasta el minuto 39) reflejó un sorprendente 0-0.

Tuvo que intervenir el VAR para señalar una pena máxima por mano de Lukás Ambros y transformar el penalti Baena para romper el empate en el electrónico. De hecho, la herramienta del videoarbitraje tuvo gran protagonismo, porque anuló un gol de Yeremy Pino al inicio de la segunda parte.

🫡 𝑳𝒐𝒔 𝒈𝒂𝒍𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒅𝒆 Baena. ¡El andaluz asume la responsabilidad y transforma el penalti para adelantar a España en Praga! #NationsRTVE #UNL 📺 Sigue el partido EN DIRECTO en @la1_tve y https://t.co/SrdCAzDtHx https://t.co/S9Jd010Ox7 — Teledeporte (@teledeporte) November 12, 2026

Durante los primeros 45 minutos, el encuentro fue un monólogo por parte de España. Los checos no salían de su propio campo y Unai Simón vivía un partido de lo más plácido, pero en el área local no se generaba peligro.

La primera ocasión llegó en el minuto 19 con un disparo de Cucurella que se fue rozando el travesaño. Eran los defensas quienes rozaban el gol y justo en el ecuador de la primera mitad, Huijsen cabeceaba un centro en un saque de esquina que terminaba en las manos de Kovar.

Se esperaba más de Ferran Torres, que no estuvo fino de cara a puerta y su incidencia en el juego iba más allá del área, con presencia en la llegada desde segunda fila. Su excompañero en el Barça, Fermín, era el único que proponía algo en tres cuartos.

Iba de defensas las ocasiones de España y Cubarsí tuvo la más clara con un cabezazo que se estrelló en el travesaño. Sin embargo, la acción estaba invalidada porque el balón había salido antes en el centro de Cucurella.

El muro checo

La Selección insistía en busca de un gol que, pasada la media hora, no llegó. Los de Luis de la Fuente se encontraron con una República Checa prácticamente sin fisuras que tapó cada hueco desde el que España emboca la portería por las bandas, de disparo lejano o balón parado.

Tal fue el dominio que en una ocasión a priori aislada, el VAR llamó a Nikola Dabanovic para que acudiera al monitor a revisar una posible mano de Ambros dentro del área, en un intento de control.

¡Penalti a favor de España! El colegiado señala la pena máxima tras esta mano de Ambros. #NatiosnRTVE #UNL 📺 Sigue el partido EN DIRECTO en @la1_tve y https://t.co/SrdCAzCVRZ https://t.co/y7ipecsNNr — Teledeporte (@teledeporte) November 12, 2026

La imagen no ofrecía ninguna duda y Baena, desde los once metros, con un lanzamiento potente y cruzado que lo llegó a rozar Kovar, inauguraba el marcador.

Justo antes de llegar al descanso, la Selección estuvo muy cerca de culminar una gran jugada colectiva con un disparo de Fabián que se estrelló en el larguero.

Se esperaba una auténtica exhibición, pero lo que terminó ocurriendo estuvo muy lejos de ese pronóstico.

Un calvario a balón parado

La celebración se frenó en seco. Después de que el VAR anulase un tanto de Yeremy, España comenzó a vivir una segunda parte llena de sobresaltos e incertidumbre.

La República Checa, impulsada incluso por varios saques de banda, fue ganando terreno y acercándose cada vez más al área española. A los problemas defensivos se sumaba el sufrimiento en cada acción a balón parado.

Los checos estuvieron cerca del gol con un remate de cabeza de Hlozek que se estrelló en el larguero, después de una salida poco acertada de Unai Simón.

Era un golazo... El tanto anulado a Yeremy Pino por fuera de juego tras una asistencia fantástica de Unai Simón. #NationsRTVE #UNL 📺 Sigue el partido EN DIRECTO en @la1_tve y https://t.co/SrdCAzDtHx https://t.co/4M7ojnFWgm — Teledeporte (@teledeporte) November 12, 2026

España había perdido el control del encuentro y también las señas de identidad que le habían permitido dominar: el juego de toque, la posesión y la autoridad sobre el césped.

De la Fuente movió el banquillo y dio entrada a Merino y Roberto. La primera conexión entre ambos estuvo a punto de dar sus frutos: el centrocampista asistió de tacón al delantero, que se marchaba hacia la portería cuando Krejci le derribó.

El VAR tuvo que intervenir una vez más, ante los errores del colegiado, para señalar una expulsión que parecía indiscutible.

🎶 ❞𝑺𝒊 𝒚𝒂 𝒏𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒐𝒄𝒆𝒎𝒐𝒔 𝒏𝒐 𝒉𝒂𝒚 𝒒𝒖𝒆 𝒉𝒂𝒃𝒍𝒂𝒓 𝒃𝒂𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆...❞ Marc Pubill Pagès: lo mismo te salva un gol que te roba un balón en la frontal y te marca el 0-2. ¡Sentencia España en Praga y firma el 5/5 en la Nations League! #UNL #NationsRTVE https://t.co/0VqTYD0NeV — Teledeporte (@teledeporte) November 12, 2026

Ni siquiera con superioridad numérica consiguió España imponer un dominio convincente. El desenlace llegó en la última acción, cuando Pubill encontró espacio para rematar y firmó una diferencia quizá demasiado amplia para lo visto sobre el terreno de juego.

Pero los campeones también saben ganar encuentros de este tipo. La historia del fútbol está repleta de ejemplos de partidos que se deciden por el peso de la camiseta, la inercia y la tradición.

Ficha técnica del partido:

0 - República Checa: Kovar; Coufal, Zima, Krejci, Jurasek; Cerv (Soucek, min. 85), Kral; Ambros (Vlcek, min. 76), Hlozek (Kabongo, min. 85), Provod (Subert, min. 66); y Naderi (Hopi, min. 66).

2 - España: Unai Simón; Pedro Porro (Pubill, min. 76), Huijsen, Cubarsí, Cucurella; Zubimendi, Fabián (Pedri, min. 76), Baena, Fermín (Jorge de Frutos, min. 82), Yeremy Pino (Mikel Merino, min. 66); y Ferran Torres (Roberto Fernández, min. 66).

Goles: 0-1, min. 39: Baena, de penalti. 0-2, min. 95: Pubill.

Árbitro: Nikola Dabanovic (Montenegro). Expulsó con roja directa al checo Krejcl (min. 69) y mostró tarjeta amarilla a los españoles Pedro Porro (min. 11) y Mikel Merino (min. 70).

Incidencias: Partido de la quinta jornada en el Grupo A3 de la Liga de Naciones disputado en el estadio Letná de Praga, que llenó sus gradas con 18.300 espectadores. Un sector de la afición local encendió bengalas cuando mostró un tifo de apoyo a su selección.