Aitor Ruibal, en la previa del partido ante el Feyenoord en la Europa League. Europa Press

Aitor Ruibal (30), sobre la vivienda: "No me puedo poner en la piel de una persona que no tiene para una casa o comer"

El futbolista del Real Betis Aitor Ruibal ha expresado su respaldo a quienes se manifiestan para reclamar sus derechos y mejores condiciones de vida. En una entrevista difundida en redes sociales por Rebeldes, el capitán verdiblanco ha reconocido su posición económica privilegiada, sin dejar de recordar las dificultades que atravesó su familia durante su infancia.

"Me encanta que la gente salga a la calle a protestar por sus derechos", afirmó el jugador. Sus palabras sitúan el foco fuera del terreno de juego y abordan preocupaciones como el acceso a una vivienda o la imposibilidad de cubrir necesidades básicas.

Ruibal habla de esas dificultades desde una realidad distinta a la que conoció cuando era niño. El futbolista no esquivó una de las críticas que recibe cuando interviene en debates sociales: la distancia entre su situación económica y la de quienes llegan con dificultades a final de mes.

En lugar de rechazar ese argumento, admitió abiertamente que su profesión le proporciona unas condiciones especialmente favorables.

"A mí la gente me dice que hablo desde una posición muy favorable porque soy futbolista, porque tengo dinero. Y es cierto", reconoció.

Aitor Ruibal celebra su gol ante Panathinaikos. Reuters

La respuesta incorpora ese privilegio como punto de partida de su reflexión, sin presentarlo como una experiencia equiparable a la de las familias que actualmente afrontan problemas económicos.

"No me puedo poner en la piel de una persona que no tiene para una vivienda, que no tiene para comer", añadió. Con esa declaración, marcó una diferencia entre conocer las dificultades y padecerlas en el presente.

Su testimonio no pretende borrar la distancia que existe entre ambas situaciones, sino reconocerla mientras expresa su apoyo a quienes protestan.

El recuerdo de su infancia

La conversación también dejó espacio para sus recuerdos familiares. Ruibal explicó que su madre tuvo que afrontar su crianza después de separarse y que el apoyo de su abuelo resultó necesario para salir adelante.

"Mi madre ha sido siempre trabajadora. Se divorció cuando yo tenía ocho o nueve años y estaba sola. Teníamos que tirar de mi abuelo", relató el futbolista.

La evocación introduce una dimensión personal en unas declaraciones centradas en las dificultades materiales y en la preocupación por disponer de recursos suficientes para vivir.

Ese pasado aparece como un vínculo con las situaciones que ahora observa desde otra posición. El jugador no afirma que su éxito deportivo le permita experimentar los problemas actuales de otras familias.

Lo que aporta es el recuerdo de un hogar que necesitó ayuda y de una madre trabajadora que no podía sostenerlo todo sola.

"Lo he vivido, como lo habrá vivido todo el mundo, supongo", concluyó el capitán bético. Sus palabras reúnen dos planos que mantiene diferenciados durante la entrevista: la tranquilidad económica que tiene hoy y la memoria de las estrecheces familiares.

Entre ambos sitúa su respaldo a la protesta ciudadana, sin ocultar que las condiciones desde las que él habla no son las mismas que las de quienes reclaman poder pagar una casa o llenar la nevera.