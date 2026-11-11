Pepe Álvarez (UGT) asegura que el Barça se ha sumado a la huelga general: "Laporta me confirmó que no hay entreno"

Pepe Álvarez ha vinculado la ausencia de entrenamiento del FC Barcelona este miércoles con la huelga general del 11 de noviembre.

El dirigente de UGT aseguró en un mensaje publicado ayer en su cuenta de X que varios futbolistas azulgranas le habían hablado de esa circunstancia y que Joan Laporta se la había confirmado después. Su relato sitúa esos encuentros en la celebración del aniversario de El Nacional.

Según explicó Álvarez, durante el acto preguntó a algunos jugadores del conjunto barcelonista si tenían previsto secundar el paro. La respuesta, que reprodujo en su publicación, llegó entre risas: "¡Ah, es verdad, por eso no entrenamos el miércoles!".

Ayer coincidí con algunos jugadores del @FCBarcelona_es en el aniversario @elnacionalcat y les pregunté: ¿vais a parar el miércoles? Se rieron y me contestaron: ¡Ah, es verdad, por eso no entrenamos el miércoles! Le pregunté al señor Laporta y, efectivamente, me confirma que el miércoles no hay entrenamiento. Qué alegría ver que esta generación de jugadores de fútbol no olvidan sus orígenes. El mundo del deporte sabe que sus reivindicaciones están en la #HuelgaGeneral11N Importantísimo que los deportistas de élite tengan conciencia social y se preocupen por lo colectivo, más ahora que estamos luchando por el reconocimiento de las carreras profesionales de los deportistas a efectos de su jubilación. — Pepe Álvarez (@SG_UGT) November 10, 2026

El sindicalista interpretó esas palabras como una muestra de implicación de los futbolistas en la convocatoria.

Tras aquella conversación, Álvarez trasladó la cuestión al presidente del Barcelona. "Le pregunté al señor Laporta y, efectivamente, me confirma que el miércoles no hay entrenamiento", escribió.

El mensaje atribuye así al dirigente azulgrana la confirmación de que no habría sesión de trabajo, aunque no reproduce una declaración suya que explique el motivo de esa decisión.

Una lectura de apoyo al paro

Álvarez presentó lo ocurrido como un gesto favorable a la movilización y elogió la sensibilidad de los jugadores hacia las cuestiones sociales.

"Qué alegría ver que esta generación de jugadores de fútbol no olvidan sus orígenes", manifestó en su publicación, en la que utilizó la etiqueta de la huelga general del 11 de noviembre.

El dirigente sindical extendió esa valoración más allá de los futbolistas con los que había conversado. "El mundo del deporte sabe que sus reivindicaciones están en la #HuelgaGeneral11N", sostuvo.

Su mensaje conectaba de ese modo la convocatoria con las demandas laborales de los deportistas y defendía su participación en asuntos que afectan al conjunto de la sociedad.

No obstante, el relato difundido por Pepe Álvarez no identifica a los jugadores que intervinieron en la conversación ni precisa si la ausencia de entrenamiento obedecía a una decisión expresa de secundar la huelga.

Tampoco incluye un comunicado del Barcelona que formalice su adhesión. La interpretación del descanso como respaldo al paro corresponde, por tanto, al sindicalista.

La jubilación del deportista

La publicación también sirvió a Álvarez para poner el foco en la protección de los profesionales del deporte cuando termina su trayectoria competitiva.

El dirigente de UGT vinculó su defensa de la conciencia social entre los futbolistas con el trabajo que, según señaló, se está realizando para que sus carreras tengan reconocimiento a efectos de jubilación.

"Importantísimo que los deportistas de élite tengan conciencia social y se preocupen por lo colectivo", escribió antes de mencionar esa reivindicación. Con ese argumento, relacionó la implicación pública de los jugadores con cuestiones laborales que también les afectan directamente.

El mensaje reunió así dos planos: la conversación informal que Álvarez asegura haber mantenido con miembros del Barcelona y su defensa del compromiso colectivo de los deportistas.

La ausencia de entrenamiento quedó presentada como símbolo de ese apoyo, sin que la publicación aportara más detalles sobre la planificación deportiva del equipo o el alcance de su participación en la huelga.