Marc Bernal (19): "Mi madre era informática y mi padre trabajaba en un banco. Lo más bonito es haberles retirado"

Concentrado con la selección española sub21, Marc Bernal afronta el presente con la serenidad de quien ha conocido a velocidad de vértigo las dos caras del fútbol de máxima exigencia.

El espigado mediocentro del FC Barcelona aprovechó los micrófonos de El Partidazo de COPE para repasar su fulgurante irrupción deportiva y, muy especialmente, la dimensión más humana y personal de su despegue profesional.

Con apenas 19 años y tras dejar atrás la grave lesión de rodilla sufrida en Vallecas que interrumpió de forma abrupta su prometedor inicio en la élite, el canterano azulgrana valora cada conquista con una madurez impropia de su juventud.

Entre todas las alegrías y transformaciones que le ha reportado el deporte profesional, ninguna supera la satisfacción de haber asegurado el bienestar económico de sus progenitores.

"Mi madre tiene 50 años y es de informática, números y tal, y mi padre, que tiene 57, antes trabajaba en un banco", detalló el futbolista al desgranar los oficios que desempeñaban en su hogar. "No son jóvenes, pero tampoco son viejos", dijo.

El blindaje contractual acordado con la entidad barcelonista le permitió brindarles un giro vital determinante:"«Para mí es lo más bonito. De lo primero que digas tú que es algo grande, para mí es retirar a tus padres".

La transición en el plano laboral de sus padres se fraguó de manera paulatina, al compás de su crecimiento sobre el césped y de una firma estratégica rubricada mientras permanecía en la enfermería:

"Poco a poco se lo iban viendo, que iban saliendo bien las cosas y demás. Firmé el contrato cuando estaba lesionado y entonces, a partir de ahí, se lo iban pensando. Luego también bajaron; en vez de trabajar tanto, bajaron un poco", dijo.

Ofrecerles ese respiro representa para el jugador una recompensa insuperable: "Como hijo te sientes... es una sensación única".

Marc Bernal, con el FC Barcelona. Europa Press

Pese al impacto mediático de la fama y a las importantes cifras que maneja en la élite, Bernal afirma conservar el equilibrio gracias al respaldo incondicional de los suyos:

"Ahora ya llevo dos años desde que me tocó ese contrato que me cambió un poco, pero lo gestiono bien. Mi familia también me ayuda y lo llevo bien, con los pies en el suelo".

Esa misma normalidad impera cuando regresa a su localidad natal de Berga y comparte tiempo con sus amistades de la infancia: "Si los llevo a cenar a un restaurante al que quiero ir, pues sí pago, pero si vamos a tomar el café, cada uno se paga lo suyo".

Esa madurez guía igualmente sus pasos en el plano internacional. Aunque Luis de la Fuente ya lo tuvo en el radar de la selección absoluta, el pivote prioriza culminar las metas fijadas con el combinado sub21:

"Llevamos tiempo preparando con la sub21 ganarlo. Ahora mismo, el objetivo es ganar eso y estamos aquí para ganarlo; luego ir a las Olimpiadas y, después, si tiene que llegar, pues ya llegará", señaló. Toda una lección de humildad y arraigo de quien no olvida sus raíces.