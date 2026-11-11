Luis de la Fuente, enfadado con las dudas sobre las molestias de Lamine: "Me duele la mentira, la falta de rigor, de veracidad..."

Hay pocas cosas que saquen de quicio a Luis de la Fuente, pero una de ellas es que se dude sobre el estado físico de sus jugadores y que se cuestione su gestión de los minutos con los futbolistas que no llegan a la concentración de la Selección en su plenitud física.

Es el caso de Lamine y de Oyarzabal, que no jugarán ante República Checa porque arrastran problemas, aunque -previsiblemente- sí estarán el domingo en el Metropolitano para enfrentarse a Inglaterra, un partido que puede decidir el liderato del grupo.

Hace un año que el estado físico del extremo provocó malestar en el Barça hacia la Federación y en aras de repetirse esa situación, el seleccionado ha mostrado su genio: "No tiene ningún privilegio. Hablar desde el desconocimiento en la vida es triste, lamentable", manifestó enfadado en rueda de prensa.

🎙️ "Nosotros buscamos todos los puntos de motivación. Ganar partido conlleva poder disputar la primera plaza del grupo ante Inglaterra". ➡️ "Queremos seguir marcando hitos y seguir la racha de invictos". 🗣️ Luis de la Fuente. #VamosEspaña | #NationsLeague https://t.co/QeDxrD0p6Z — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2026

Lamine y Oyarzabal

Hablar desde el desconocimiento en la vida es triste, lamentable. Por eso vengo a dar luz. Lamine tiene inflamación en la rodilla. Nuestro servicio médico lo vio y yo decidí que, para evitar este viaje, preferí que se quedara en su casa entrenando con el club. Y de igual manera: Mikel Oyarzabal.

Los privilegios de Lamine

Ya estoy para aclararlo yo en el vestuario. A eso me refiero con los sofistas. Yo estoy para aclararlo. No tiene ningún privilegio. Lo hubiéramos hecho con cualquiera. No molesta. Echamos en falta a todos los que no están con nosotros. Eso es el fútbol, las lesiones.

Hablé ayer y hoy con él. Igual que con Mikel. La evolución es buena. La recuperación es buena y creemos que el viernes va a estar con nosotros.

¿Está enfadado?

Lo que más me duele es la mentira, la falta de rigor, la falta de veracidad y el invento. Es por lo que he contado más cosas de las que debiera, pero es la única manera de que la gente sepa cuál es la realidad. No aguanto a la gente que trata de engañarte y mentir.

🎙️ "En nuestro planteamiento solo existe el partido de mañana, ganar mañana porque es un partido clave". ➡️ "Nos van a poner las cosas muy difíciles y lo que pase después, lo veremos después". 🗣️ Luis de la Fuente, seleccionador nacional. #VamosEspaña | #NationsLeague https://t.co/mYCr5CTqwM — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2026

La importancia de Zubimendi

Es el segundo mejor jugador del mundo en esa posición después de Rodri. Nos aporta muchísimo. No me inquietan las ausencias. Todos son muy buenos. Nosotros tratamos a todos por igual. Muchos me decís que hay jugadores que juegan mejor en la selección que en su club. Y Martín es ese tipo. Entiende perfectamente su papel. Cuando juega, cuando no juega... Es una suerte tener este tipo de futbolistas con nosotros

El papel de Mikel Merino

Mikel es un jugador ambicioso, consciente de su talento y categoría. Podía jugar aquí y en cualquier selección del mundo. Pero todos los compañeros tienen ese nivel. En mi análisis, el futbolista que sale aprovechándose del trabajo de un compañero, es el más importante. Para nosotros son todos muy importantes. Y Mikel tiene un peso específico en este equipo.

La racha de imbatibilidad

Buscas muchas motivaciones. Esa es una muy evidente, muy clara. Queremos seguir marcando hitos. Queremos seguir creciendo. Lo más importante es la autoexigencia.

🎙️ "Santi Denia es mi amigo y he hablado esta mañana con él. Me alegro de todo lo bueno que le pase". ➡️ "Le conozco muy bien como profesional. Me enseñó a ser seleccionador y es un gran técnico. Hará un gran trabajo aquí". 🗣️ Luis de la Fuente. #VamosEspaña | #NationsLeague https://t.co/B9jw9Y7nfj — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2026

Santi Denia

Somos amigos y me alegro de todo lo bueno que le pase. He aprendido mucho de Santi Denia. Él me enseñó a ser seleccionador. Hará un gran trabajo aquí

El estado de Dani Olmo

Va evolucionando bien. Los dorsales los eligen los jugadores por veteranía... No sé quién lo va a coger