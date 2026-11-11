Jude Bellingham (23): "No sé cocinar, no sé conducir... No me siento tan maduro en la vida como en el fútbol"

A sus 23 años, instalado en la cúspide mundial, Jude Bellingham proyecta una madurez competitiva precoz, aunque admite una realidad terrenal lejos de los focos.

"Me siento maduro en un contexto futbolístico porque he jugado cerca de 400 partidos, pero en el contexto de la vida no me siento tan maduro ahora, para ser sincero", confiesa el centrocampista del Real Madrid, que es la portada de la revista Vogue.

Su falta de soltura doméstica la asume con humor: "No sé cocinar, no sé conducir… Se me da bien lo que hago, pero ¿todo lo demás? No tan bien. Confío en mis amigos y mi familia para que me ayuden a hacer las cosas: el chef, la limpiadora, mi madre o quien sea. En ese punto estoy".

Ese desinterés por lo cotidiano enlaza con sus comienzos. En su infancia en Stourbridge, el fútbol no le atraía: "En cuanto aparecía el balón, no me interesaba. No quería que me dieran patadas ni quería dárselas a nadie; que me dejaran tranquilo con mis coronas de margaritas".

En la escuela, su inquietud marcaba el paso: "Hablaba muchísimo", afirma, reconociéndose "probablemente un poco descarado con los profesores… Hacía muchísimas preguntas". Sus padres condicionaron el balón a los estudios: "Hacer el trabajo siempre fue una prioridad".

Asimismo, desmiente cualquier preparación mediática precoz: "Todo el mundo tiene la percepción de que recibí un montón de entrenamiento en relaciones públicas cuando era más joven y la verdad es que estaba en el primer equipo con 16 años. No sé qué piensa la gente sobre las academias, pero no haces entrenamiento de relaciones públicas con 10 años. Siempre me he sentido bastante cómodo hablando".

La familia constituye su ancla

Valora sus orígenes jamaicanos e irlandeses en su identidad: "Todo es importante a la hora de conformar quién eres. Habrá pequeños rasgos que ni siquiera te das cuenta de que adquieres de ciertos lugares, y tienes que estar agradecido por todos ellos".

En su descanso, prefiere la sencillez: "Me gusta estar en compañía de mis amigos y mi familia, tomar un café, salir a dar un paseo".

Jobe y Jude Bellingham. Borussia Dortmund

Ese entorno moldea su mirada sobre el dinero y la industria. Lejos de la vanidad, asume sus ingresos con responsabilidad ética:

"Este es mi sustento. Es por lo que me pagan. Es mi trabajo además de un pasatiempo. Mucha gente está invirtiendo mucho dinero en mí. Los aficionados son muy dedicados y gastan mucho dinero para venir a apoyar al equipo. No puedes simplemente comportarte como quieras y luego seguir representando a una ciudad o a un país cada vez que llevas su camiseta, porque estás inspirando a alguien".

Consciente de afrontar "una carrera corta", asume sus limitaciones cotidianas: "Trabajo duro todos los días y durante todo el día, y luego, cuando llego a casa, probablemente he descuidado aprender a hacer algunas de las cosas más básicas. Pero ya habrá tiempo y lugar para eso, seguro".