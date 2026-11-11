Feijóo responde a Louzán sobre la posible retirada de España del Mundial 2030: "Decide el Estado, no ninguna Federación"

Alberto Núñez Feijóo ha respondido a Rafael Louzán sobre la continuidad de España en la organización del Mundial de 2030 si Marruecos recibe la final.

El presidente del PP volvió a corroborar este martes, durante su entrevista en Horizonte, la información adelantada por EL ESPAÑOL: un Gobierno encabezado por él retiraría a España de la organización si el encuentro decisivo se disputase en el país vecino.

Frente al rechazo del presidente de la RFEF a esa posibilidad, Feijóo situó el debate en la financiación pública: "El Presupuesto del Estado es del Estado. No es de ninguna Federación deportiva".

La respuesta llegó a una pregunta de Jorge Calabrés, subdirector de EL ESPAÑOL, sobre la posición que Louzán había expresado en septiembre. El dirigente federativo descartó entonces la retirada y apeló a los compromisos adquiridos para defender que España debía seguir trabajando por albergar la final.

Feijóo diferenció las competencias de la Federación de las decisiones que corresponden al Ejecutivo cuando está en juego el dinero público.

"En todo caso, la Federación tiene su responsabilidad y yo tengo la mía", afirmó el líder popular antes de advertir: "Si se le pide dinero al Presupuesto del Estado, el Gobierno tendrá cosas que decir".

Su contestación mantuvo así la posición adelantada por este periódico y rechazó que el criterio federativo determine por sí solo la participación económica del Estado.

La respuesta a Louzán

Feijóo también cuestionó la firmeza con la que Louzán había presentado públicamente su oposición a abandonar la organización.

Sin detallar cuándo se produjo la conversación entre ambos, sostuvo que la impresión que había recibido no coincidía con el tono de aquellas manifestaciones: "Cuando se lo comentamos a Louzán, no le entendí con tanta contundencia como dice en sus declaraciones".

El presidente del PP recordó, además, su relación personal con el máximo responsable de la RFEF para subrayar que este conoce su manera de proceder. "Conozco al señor Louzán desde hace décadas. Él sabe perfectamente cuál es mi forma de ser, de actuar y de hablar", señaló.

Rafael Louzán, en un acto de la RFEF. Europa Press

También negó que su postura respondiera a una estrategia electoral. "No hablo porque estemos en precampaña. Esta es mi posición, del candidato a la presidencia y del partido mayoritario de España", aseguró.

Con ello, presentó su advertencia no como una reacción coyuntural, sino como el criterio que defendería desde el Gobierno.

Los compromisos de la RFEF

Louzán había defendido en septiembre, en declaraciones a COPE, que la organización del torneo estaba sujeta a obligaciones que España ya había asumido.

"España ha firmado unos acuerdos con el resto de los países, con la FIFA y con el Gobierno para la organización de este Mundial. Hay unos contratos firmados", manifestó.

El presidente federativo pidió entonces evitar decisiones impulsivas: "Yo sé que, en caliente, todos pensamos cosas y parece que a veces es el corazón y no la cabeza el que nos dice cosas". Frente a esa posibilidad, reivindicó la cautela y mantuvo como objetivo que el partido decisivo se celebrara en España.

"España debe ser la organizadora de esta gran final, y en eso estamos trabajando, pero hay que trabajar todos", afirmó en COPE. Esa tarea, según explicó, requería la implicación de la Federación, el Gobierno, las autoridades, los clubes y las ciudades con sedes. Louzán añadió que todavía quedaban cuestiones abiertas y acuerdos entre federaciones pendientes de firma.

Sus palabras situaban el acento en los compromisos existentes y en la negociación para conseguir la final. Feijóo, en cambio, insistió en Horizonte en la capacidad del Gobierno para decidir sobre los recursos estatales que se destinen al campeonato.

La final como condición

El líder del PP expuso su posición sin desvincular la celebración de la final de la aportación española al torneo. "España no va a pagar la organización de un Mundial para que la final se celebre en otro país", declaró.

Añadió que no pretendía provocar un conflicto diplomático: "No porque intente tensionar relaciones con nadie".

En ese contexto, defendió que Marruecos podría comprender su postura aunque las conversaciones no resultaran sencillas. "No sé si será fácil entenderse, pero habrá una lealtad por ambas partes", manifestó.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, este martes durante la presentación del programa de su partido en Madrid. Europa Press

La cuestión del Mundial dio paso a sus críticas a la política de Pedro Sánchez hacia Marruecos. Feijóo reprochó al presidente del Gobierno su gestión de las relaciones bilaterales y el cambio de posición española sobre el Sáhara Occidental.

También cuestionó los cauces utilizados para adoptar y comunicar decisiones de política exterior.

"Las cosas que el señor Presidente del Gobierno haga, que afecten a la soberanía española, se deciden en las Cortes, no se decide en su teléfono ni en una conversación bilateral", sostuvo.

Frente a esa actuación, prometió que un Ejecutivo presidido por él informaría al Parlamento de sus relaciones con otros países.

"Vamos a recuperar una política exterior de Estado", concluyó Feijóo, que enmarcó así su posición sobre la final del Mundial en una crítica más amplia a la gestión exterior del Gobierno.