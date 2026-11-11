El éxito de Ousmane Dembélé (29), fuera del fútbol: una mezquita cerca del Sahara y su empresa de comida rápida

Ousmane Dembélé es uno de los jugadores más desequilibrantes del fútbol actual. Sin embargo, su vida lejos del césped está tomando un rumbo completamente inesperado y fascinante.

Atrás ha quedado la etiqueta de joven inmaduro y desorganizado de sus primeros años. En su lugar, emerge un estratega que ha sabido tejer una sólida red de inversiones y proyectos sociales, combinando la visión para los negocios con un gran respeto por sus orígenes familiares.

Resulta muy curioso que una de sus principales apuestas empresariales se encuentre en el mismo sector que tantos dolores de cabeza le trajo durante su etapa en el FC Barcelona: la comida rápida.

En lugar de huir de aquella época en la que su afición por las pizzas y hamburguesas acaparaba las críticas de la prensa deportiva, el francés convirtió esa vieja debilidad en una empresa sumamente lucrativa.

Registrada a su nombre en Francia, esta compañía de restauración tiene un enfoque muy actual, sustentándose principalmente en la logística de los repartos a domicilio (delivery).

Pero la visión de Dembélé va mucho más allá de la rentabilidad económica; tiene un fuerte componente humano ligado a sus raíces.

El mejor ejemplo se dio tras ganar la Copa del Mundo de Rusia 2018. En un gesto que conmovió a muchos, el atacante donó todas sus ganancias del torneo para construir una gran mezquita en Diaguily (Mauritania), el pueblo natal de su madre.

Con esta donación no solo dotó a la comunidad local de un importante centro de culto, sino que reafirmó su profundo vínculo espiritual con el continente africano.

Todos estos pasos responden a una hoja de ruta muy bien definida para su futuro. El extremo ha confesado hace poco que su intención es retirarse del fútbol profesional a los 34 años.

Su plan no es jubilarse para descansar, sino entrar de lleno en el mercado de bienes raíces, con el objetivo de adquirir y gestionar propiedades tanto en Europa como en África.

A base de inversiones inteligentes y proyectos solidarios, el delantero demuestra que su mente es tan ágil como su juego. Se está preparando para el día en que abandone los estadios, asegurándose de dejar un legado que va mucho más allá de sus regates y goles.