Elecciones, poder y el Mundial: Lekjaa encara su futuro en Marruecos entre críticas y las respuestas al órdago de Feijóo

La Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) celebrará elecciones el 12 de diciembre, con Fouzi Lekjaa en el último tramo de su tercer mandato y la sede de la final del Mundial de 2030 todavía sin decidir.

La convocatoria, aprobada este lunes, coincide con las respuestas de varios partidos marroquíes a Alberto Núñez Feijóo, que propone retirar a España de la organización si el encuentro se disputa en Marruecos.

El comité director, reunido bajo la presidencia de Lekjaa, fijó la asamblea electoral para las 16.00 horas y estableció el 4 de diciembre como último día para presentar candidaturas.

La Federación marroquí no ha anunciado todavía una lista oficial de aspirantes, pero medios como Le360 ya sitúan al dirigente como favorito para continuar. La convocatoria no supone que haya formalizado, aún, su candidatura a un cuarto mandato.

Su futuro se plantea mientras arrecian las críticas políticas a ambos lados del Estrecho. En Marruecos, las reacciones al PP incluyen advertencias sobre los compromisos internacionales y una defensa de la capacidad del país para organizar el campeonato sin sus socios.

También hay reproches al propio Lekjaa por haber anunciado una final marroquí sin contar con la confirmación de la FIFA.

Feijóo confirmó la semana pasada la información adelantada por EL ESPAÑOL sobre la posición que defendería si llega a la Moncloa. "España ha de organizar la final de la Copa del Mundo. Y si no la organiza, en mi opinión, España no debería participar en la organización del Mundial", afirmó en El Chiringuito.

Preguntado por si promovería esa retirada, respondió: "La respuesta es que sí".

Doce años y varios cargos

Lekjaa preside la federación desde el 13 de abril de 2014. A esa responsabilidad suma su puesto en el Consejo de la FIFA y la primera vicepresidencia de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), para la que fue nombrado en abril de 2025.

En octubre asumió además el Ministerio de Economía y Finanzas de Marruecos, después de haber ejercido como ministro delegado encargado del Presupuesto desde 2021. La preparación de 2030 también forma parte de sus responsabilidades.

Fouzi Lekjaa, junto a Gianni Infantino en el pasado Mundial. Reuters

Ya en diciembre de 2024 compareció ante Mohamed VI, como presidente del comité del Mundial, para explicar el desarrollo de la candidatura y las actuaciones previstas. Su intervención abordó el impacto económico, turístico y laboral que el Gobierno marroquí esperaba obtener del campeonato.

La posibilidad de prolongar su presidencia federativa se apoya, según Le360, en las excepciones de la ley marroquí 30.09 sobre educación física y deporte.

El medio explica que estas permiten la continuidad de dirigentes con funciones en organismos deportivos continentales o internacionales, o cuya permanencia responda al interés nacional. Durante la reunión del lunes, Lekjaa pidió respetar las normas y los procedimientos del proceso electoral.

La acumulación de funciones ha alimentado las informaciones sobre su posible salida de la presidencia de la Comisión de Finanzas de la CAF. Jeune Afrique adelantó que dejaría esa responsabilidad para aliviar una agenda cargada de obligaciones gubernamentales y deportivas.

El lunes, sin embargo, Lekjaa ofreció otra explicación: ese cambio permitiría ampliar la representación marroquí en otras comisiones del organismo. No se ha anunciado una dimisión oficial.

Las informaciones de Hespress sobre esa reorganización señalan que conservaría la primera vicepresidencia de la CAF. La eventual renuncia a la comisión financiera no equivaldría, por tanto, a abandonar la dirección del fútbol africano ni la federación marroquí.

Una final 'anunciada'

La polémica que ahora acompaña la convocatoria electoral tiene un antecedente en la campaña marroquí de septiembre. Durante un acto político, Lekjaa dio por hecho que el Gran Estadio Hassan II, en construcción en la provincia de Benslimane, acogería el último partido del torneo.

"La provincia de Benslimane va a acoger la final del Mundial, le guste a quien le guste. Y quien quiera hablar, que hable...", proclamó el dirigente. La FIFA respondió que no había adoptado ninguna decisión y que resolvería la sede cuando correspondiera.

Aquellas palabras han vuelto al debate con la amenaza de retirada española. Jamal El Asri, secretario general del Partido Socialista Unificado, considera que Feijóo utiliza el campeonato en la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Pero también cuestiona a Lekjaa por presentar como cerrado un asunto que corresponde resolver a la FIFA. El Asri sostiene que anticipar esa decisión puede agravar las tensiones y rechaza que el fútbol se convierta en un instrumento electoral.

Su crítica alcanza así tanto al líder popular como al presidente federativo marroquí, que había intervenido en la campaña del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM).

Las respuestas al PP

Ilham Belfhili, secretaria general de la Unión Marroquí por la Democracia, ha formulado una de las réplicas más contundentes. En declaraciones a Hespress defendió que la final debe asignarse conforme a los criterios deportivos de la FIFA, al margen de los intereses partidistas españoles.

"Marruecos posee los recursos y la preparación para organizar el Mundial con éxito, incluso si Portugal y España se retiran juntos", aseguró. Añadió que una eventual retirada española sería "un asunto que le concierne únicamente a ella y no cambia en nada la realidad".

En el mismo debate, Mohamed Nabil Benabdallah, secretario general del Partido del Progreso y el Socialismo, ha defendido que los Estados deben mantener sus compromisos internacionales aunque cambien los gobiernos.

Fouzi Lekjaa, en el centro, junto al expresidente de la RFEF Pedro Rocha y su homólogo portugués, Fernando Gomes, tras el acuerdo de candidatura de FIFA en 2023. RFEF

El Movimiento Popular ha reivindicado el derecho de los tres anfitriones a aspirar a la final y ha rechazado que Marruecos sea considerado un socio subordinado.

Mustapha El Khalfi, dirigente del Partido de la Justicia y el Desarrollo, ha calificado la postura de Feijóo de "marginal y aislada" y le ha pedido que no presione a la FIFA.

En España, Rafael Louzán ya descartó en septiembre abandonar la organización por perder la final, alegando los acuerdos suscritos con los demás países, la FIFA y el Gobierno.

La adjudicación conjunta del Mundial se formalizó el 11 de diciembre de 2024. La elección del estadio del último partido sigue pendiente, con el Santiago Bernabéu y el futuro Hassan II, proyectado para 115.000 espectadores, entre los aspirantes.