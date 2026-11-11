Borja Mayoral (29), sobre su infancia: "Mi padre es carnicero y nunca quiso protagonismo, ni que le entrevistaran en el local"

El delantero Borja Mayoral rememoró meses atrás sus inicios y el papel de sus progenitores en una entrevista en el podcast La Hoguera. Frente a la sobreexposición mediática que rodea hoy a las promesas, el atacante parleño reivindicó la sencillez y el esfuerzo asimilados en su hogar.

Su relación con el balón comenzó en la calle, jugando sin pausa: "Estar jugando horas y horas, y por la mañana y por la tarde, y no subir a casa porque 'estoy jugando', porque 'el último partido', porque 'el último gol'... Creo que esa mentalidad te ayuda a luego tener esa suerte".

Una constancia guiada por sus padres: "Mi padre y mi madre siempre han sido muy trabajadores y me han inculcado el trabajo, la humildad. y yo pues he ido por ese camino. Por eso, yo creo que gran parte de lo que soy hoy en día es por mis padres y por ese entorno".

Crecer en Parla marcó su desparpajo: "Soy de Parla. Parla, Móstoles... Ya sabes que el sur de Madrid tiene un poco de mala fama. Creo que tenemos demasiada mala fama. Me acuerdo que [Iker] Casillas me dijo: 'En Parla te quitan hasta los pantalones'. Y yo decía: 'Pero si tú eres de Móstoles, no sé qué me vas a decir'", bromeó.

En clase, en cambio, primaba su pasión deportiva: "Para los estudios, nada. Los profes a mí me decían: 'Jo, Borja pero si con que hables un poco con el profe, le preguntes dos cosas y dos tonterías te va a aprobar'. Y a mí como el fútbol me interesaba y quería eso, pues no hacía preguntas".

Borja Mayoral celebrando un gol con el Getafe. Europa Press

En la cantera blanca sufrió un bajón en infantiles por un estirón y falta de hierro: "Recuerdo, por ejemplo, en infantiles; que crecí mucho. Me mareaba porque me quedé muy delgado, me quedé sin hierro. Tenía miedo que me echaran del Madrid. Me acuerdo ese año en el Infantil B, lo pasé bastante mal, con mis padres también".

Pero en su casa halló serenidad: "Mis padres, en ese tema, nunca han sido de meterme presión ni nada de eso. Totalmente lo contrario, ellos son de 'tú disfruta, sigue trabajando, esto es un bache y todos hemos pasado por un bache".

Esa prudencia relució cuando acudieron las cámaras a buscar a su progenitor en un momento de exposión: "Ahora los padres quieren también ser protagonistas. No todos, ¿eh?, pero yo con eso he tenido mucha suerte".

Y siguió: "Me acuerdo cuando marqué dos o tres goles, que [la prensa] se presentó en la carnicera de mi padre, que querían sacarla. Mi padre dijo: 'Aquí el protagonista es mi hijo. Yo si quieres te puedo dar una entrevista, pero ¿aquí en la carnicería, yo de qué?'. Mi padre ahí, puto crack. Yo veo a padres ahora que son más protagonistas que los hijos", sentenció.