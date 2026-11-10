Sánchez habla de "orgasmo político" tras ver a Trump dar el Mundial a España, pero elude la polémica sobre la final de 2030

Pedro Sánchez calificó de "orgasmo político" la imagen de Donald Trump entregando la Copa del Mundo a la selección española tras su victoria en 2026.

El presidente del Gobierno recordó aquel episodio durante su entrevista de este lunes en La Séptima, pero no concretó qué respuesta daría su Ejecutivo si España pierde la final de 2030 frente a Marruecos. Sobre esa disputa, remitió la elección a la FIFA y expresó su confianza en otro triunfo español.

Sus declaraciones llegan después de que Alberto Núñez Feijóo confirmara la semana pasada que, si alcanza la Presidencia del Gobierno, propondrá retirar a España de la organización del Mundial si la final se disputa en territorio marroquí. El líder del PP ratificó así la información adelantada por EL ESPAÑOL.

En su conversación con Javier Ruiz, Sánchez vinculó el recuerdo del título conquistado en Estados Unidos con la satisfacción política que le produjo la entrega del trofeo.

"Somos campeones. Ganar la Copa del Mundo en Estados Unidos y que Trump se la diera a la selección española para mí fue un orgasmo político", afirmó entre risas.

La frase introdujo un paréntesis en su respuesta sobre el siguiente campeonato. El presidente terminó recurriendo al palmarés de la selección para proyectar su deseo hacia 2030: "Más allá de eso. Ganamos en Sudáfrica, ganamos en Nueva York, en 2030 nos toca ganar en España".

Esa aspiración no estuvo acompañada de un anuncio sobre cómo garantizar que la final se celebre en suelo español.

La decisión, en manos de FIFA

Al abordar la pugna por el partido decisivo, Sánchez reivindicó el origen ibérico del proyecto y defendió la incorporación de Marruecos.

"Este es un tema importante. Esto lo decide la FIFA, pero es cierto que hay dos países que organizamos, o que lanzamos esta idea, España y Portugal, le correspondía a Europa por la rotación, e incorporamos a un país hermano como es Marruecos", manifestó.

También destacó el peso previsto para España en el campeonato: "Creo que España es el país que más partidos va a acoger del Mundial, así está propuesto".

🗣️Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España: "Fue un orgasmo político para mí ganar la Copa del Mundo en Estados Unidos y que Trump se lo diera a la Selección Española" https://t.co/ouFfKfN4pu — solofichajes123 (@solofichajes123) November 10, 2026

Su intervención dejó, por tanto, una defensa de la organización compartida y una referencia al reparto de encuentros, pero ninguna medida concreta ante una eventual adjudicación de la final a Marruecos.

Ese es precisamente el supuesto sobre el que Feijóo fijó su compromiso en El Chiringuito. "España ha de organizar la final de la Copa del Mundo. Y si no la organiza, en mi opinión, España no debería participar en la organización del Mundial", sostuvo.

Preguntado por si impulsaría esa retirada desde la Moncloa, respondió: "La respuesta es que sí". Su planteamiento afecta a la organización del torneo, no a una renuncia de la selección a competir.

La RFEF rechaza la retirada

La propuesta del PP encuentra la oposición de la Real Federación Española de Fútbol. Su presidente, Rafael Louzán, ha defendido que los compromisos suscritos con la FIFA, los otros organizadores y el Gobierno impiden abandonar el proyecto por perder la final.

La advertencia introduce una diferencia entre el compromiso político de Feijóo y la posición del organismo responsable del fútbol español.

España, Portugal y Marruecos tienen concedida la organización desde diciembre de 2024, pero esa adjudicación no resolvió dónde se jugará el último encuentro. El Santiago Bernabéu, el Camp Nou y el futuro Gran Estadio Hassan II, próximo a Casablanca, figuran entre las opciones.

Mientras la FIFA mantiene pendiente la elección, Sánchez se aferra al protagonismo español en el torneo sin fijar una respuesta al escenario que el PP utiliza para condicionar la continuidad en la organización.