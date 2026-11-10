Raúl González (49), sobres sus propiedades: "No me gustan los coches ni los relojes. Ganaba 7 M€ y no se me subió a la cabeza"

El salto vertiginoso a la cúspide deportiva suele venir acompañado de un caudal financiero capaz de transformar la realidad de cualquier joven, pero también de un abismo para el que casi nadie está entrenado.

Raúl González vivió en primera persona ese fenómeno desde su irrupción adolescente en el Santiago Bernabéu.

Aunque sus extraordinarias actuaciones se tradujeron con los años en acuerdos económicos multimillonarios -coronados en 2008 con aquel histórico contrato vitalicio que le aseguraba siete millones de euros netos por temporada-, el goleador nunca permitió que las cifras alterasen su compás moral.

Manejar semejante volumen de ingresos en plena juventud encierra riesgos evidentes. En una industria marcada por la adulación sistemática, las comodidades inmediatas y los círculos de interés complacientes, resulta complejo distinguir el valor real de las cosas y encontrar a alguien dispuesto a ejercer de anclaje.

Durante una conversación concedida a Vanity Fair, el madrileño desgranó esa carencia de preparación emocional y financiera: "No te dan un curso para enseñarte a tener mucho dinero, a poder comprarte lo que te da la gana, a que todo el mundo te alabe. Muchos no tienen a nadie cerca que le diga que lo está haciendo mal".

Para neutralizar esa atmósfera propensa al deslumbramiento, Raúl se apoyó en los cimientos familiares y en una personalidad austera que lo alejaba del arquetipo tradicional de la superestrella.

La humildad no fue en su caso una pose calculada, sino un dique construido desde la infancia: "No se me subió a la cabeza porque yo tenía a mis padres y mi forma de ser", recordaba al analizar el impacto de aquellos emolumentos astronómicos.

Esa mirada pragmática configuró un estilo de vida ajeno a los clichés del éxito. Mientras el entorno del fútbol profesional acostumbra a gravitar en torno a la exhibición material y las compras extravagantes, el excapitán blanco siempre encontró mayor plenitud en la sencillez:

"Soy un poco raro. No me gustan los coches ni los relojes, me gusta la vida, los pequeños detalles, dar un paseo, el contacto con la naturaleza...", dijo.

Al final, para el mito madridista, la verdadera libertad conquistada a través del patrimonio consistió en poder disfrutar de una cotidianidad sin artificios, lejos de la fascinación por el lujo superficial: "Me gusta ir al cine, ver deporte, estar con los amigos y tomar una cerveza".