Pau Cubarsí, 19 años, sobre sus finanzas: "Quería estudiar algo de empresas para saber invertir y administrar mi dinero"

Con apenas 19 años y recién coronado como flamante ganador del prestigioso premio Golden Boy al mejor futbolista sub-21 del mundo, instalarse en la cima suele alterar irremediablemente las prioridades de cualquier promesa.

Pau Cubarsí, sin embargo, ha decidido transitar por un sendero radicalmente distinto. El zaguero del Barça y pieza clave de España ha asimilado la gloria con una madurez insólita, esquivando las trampas del estrellato prematuro gracias al desarrollo intelectual jamás debe supeditarse únicamente a los caprichos del balón.

Lejos de acomodarse en la tranquilidad que otorgan los contratos de primer nivel y los galardones individuales, el central catalán ha convertido el aprendizaje académico en su principal válvula de escape.

Antes de definir su itinerario formativo definitivo, tenía muy claras sus inquietudes financieras, tal como reconoció ante los micrófonos de TV3 al decantarse por "alguna cosa de empresa, de saber administrar e invertir el dinero".

Esta temprana inclinación personal no respondía a un capricho pasajero, sino a una necesidad pragmática en una profesión donde la abundancia irrumpe sin previo aviso ni manual de instrucciones.

Compaginar el ritmo implacable de la alta competición con los libros de texto exigió una fuerza de voluntad encomiable. Mientras muchos futbolistas desconectaban tras las sesiones preparatorias, Cubarsí aprovechaba los viajes en avión y las concentraciones en hoteles para repasar apuntes.

Sobre ese esfuerzo constante, el central reflexionaba: "Si tienes ganas sí que se puede hacer, pero también cuesta. Yo creo que es importante hacer algo. No te digo que te metas a una carrera 100%, pero algo también para ejercitar la cabeza. Siempre va bien, aparte del fútbol. Es una rutina que me ayuda a concentrarme".

Con la selectividad superada, la realidad del calendario profesional obligó a buscar una fórmula compatible con las exigencias deportivas.

En declaraciones concedidas al diario AS, el propio futbolista admitió con sinceridad que "el fútbol no deja mucho tiempo", motivo por el cual prefirió cursar un programa en Administración y Dirección de Empresas en lugar de un grado clásico.

Una alternativa pragmática y equilibrada: "Me lleva tres tardes a la semana y es más relajado que la Universidad, que requiere más tiempo. Así me da tiempo a recuperarme, pero también a estudiar".

Ese apego a la disciplina intelectual y al sentido común tiene sus raíces más profundas en el taller de su pueblo natal. En un documental de RTVE sobre el vestuario de la selección, recordó con orgullo los orígenes humildes de su estirpe: "La carpintería es el oficio de la familia".

Nieto e hijo de artesanos, pasó veranos enteros colaborando en el taller y barriendo serrín, absorbiendo una ética de trabajo que hoy traslada milimétricamente a su juego: "Todo lo que me ha enseñado es que para ser carpintero tienes que ser la perfección, y yo diría que en el campo también tienes que ir a buscar la perfección".

En un fútbol dominado por los focos efímeros y la inmediatez mediática, Pau Cubarsí demuestra que el talento más valioso es aquel que sabe conservar siempre la memoria de su procedencia mientras modela su porvenir con rigor, paciencia y serenidad.