El fracaso de Arturo Vidal (39) fuera del fútbol: una deuda de casi un millón de euros por hasta 8 litigios abiertos

Arturo Vidal afronta un conflicto económico lejos del césped. El futbolista de Colo Colo y varias sociedades vinculadas a él acumulan al menos ocho litigios por reclamaciones que alcanzan los 951,5 millones de pesos chilenos, unos 875.000 euros.

La investigación de Teletrece, publicada la pasada semana, reúne créditos presuntamente impagados, honorarios profesionales y una disputa por derechos de imagen. Las cantidades siguen discutidas y no constituyen una deuda global establecida por sentencia firme.

El frente más cuantioso afecta a un negocio construido alrededor de su propia carrera. La empresa FISB Gráfica reclama 600 millones de pesos por un supuesto incumplimiento del acuerdo para comercializar un álbum sobre el jugador.

Esa petición representa cerca de dos tercios del importe total recogido por el medio chileno.

El contrato, suscrito en 2024 con Vidal y Haras Il Campione SpA, incluía una cláusula de exclusividad. La imprenta sostiene que el futbolista la vulneró al permitir otras publicaciones coleccionables.

El conflicto se tramita mediante arbitraje privado y se ha autorizado una medida precautoria sobre departamentos de su propiedad en Estación Central.

Bancos y bienes señalados

Las entidades financieras mantienen otros procedimientos contra el centrocampista y sus empresas. Banco BICE exige 94,5 millones de pesos por dos préstamos hipotecarios de Inversiones Vimat y solicita embargar terrenos en Algarrobo y Coquimbo.

Santander reclama otros 18,5 millones y ha obtenido una resolución que da curso al embargo de un local comercial en Providencia.

Arturo Vidal, en su presentación con Colo-Colo. Europa Press

Itaú persigue un crédito de unos 32 millones contratado por Área 23, administradora del Club Chicureo, además de dos préstamos personales cuyo saldo reclamado supera conjuntamente los 62 millones.

A esos expedientes se suma la demanda de Mitsui Auto Finance: pide 6,7 millones por cuotas pendientes de un Lexus y solicita embargar parte del sueldo del jugador.

La demanda de su abogado

Uno de los conflictos afecta a José Pablo Forteza, el abogado que acompañó a Vidal en causas de gran repercusión durante más de una década. El letrado le reclama 30 millones de pesos por la defensa frente a una denuncia de abuso sexual presentada en 2024.

El procedimiento penal terminó en mayo de 2025 con un sobreseimiento definitivo al considerar el tribunal que los hechos no constituían delito. Forteza asegura que no cobró los honorarios acordados. Sin embargo, consultado por Teletrece, calificó la disputa de "malentendido" y afirmó que estaban "solucionando el tema".

La demanda también incorpora como testigo a Daniel Behar, directivo de Vibra Fútbol y colaborador de Fernando Felicevich, histórico representante del chileno. Fuentes citadas por el reportaje describen un distanciamiento entre el jugador y la agencia.

Vidal no ofreció una respuesta detallada a la investigación. Desde su entorno aseguraron que estaba "tranquilo" y que sus abogados negociaban con las entidades financieras. Otros allegados hablaron de"«problemas de caja y liquidez", mientras negociaba la renovación con Colo Colo.

No consta una declaración de insolvencia. Meses antes, preguntado por sus finanzas, el futbolista había respondido: "No creo que tenga problemas de plata a estas alturas".