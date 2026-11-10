Los jugadores de la selección de Euskadi, durante un partido. EFE

La Federación Vasca de Fútbol reclama al CSD la oficialidad de la Euskal Selekzioa

La Federación Vasca de Fútbol (FVF) ha registrado una petición formal ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) para que el organismo estatal avale la oficialidad de la Euskal Selekzioa.

Con este trámite, la entidad busca habilitar la vía legal para que el combinado compita en torneos internacionales, un proceso que requiere la autorización del Gobierno de España y de la Federación Española de Fútbol (RFEF) tras las negativas previas de los organismos europeos e internacionales.

Entre 2021 y 2022, tanto la UEFA como la FIFA rechazaron la solicitud de afiliación directa de la FVF. El argumento central de ambas instituciones fue que el País Vasco no es un estado independiente reconocido por la ONU y que sus estatutos exigen el consentimiento explícito de la federación matriz (la RFEF) para aceptar excepciones.

Los jugadores de la selección de Euskadi, tras un partido. EFE

Al acudir ahora al CSD, la Federación Vasca se ampara en la Ley del Deporte aprobada a finales de 2022. Esta normativa estatal contempla la participación internacional de federaciones autonómicas en modalidades con un fuerte "arraigo histórico y social" en su territorio, un requisito legal que la FVF argumenta cumplir plenamente gracias a su trayectoria centenaria.

El lehendakari, Imanol Pradales, se pronunció recientemente sobre este proceso, señalando que la estrategia del Gobierno Vasco pasa por agotar las vías legales e institucionales para lograr el reconocimiento.

Este movimiento del fútbol vasco sigue la estela legal trazada previamente por otras disciplinas como la pelota vasca o el surf, que ya han dado pasos formales en esta misma dirección bajo el paraguas de la nueva legislación.

Regreso en el parón

La presentación de este requerimiento en Madrid coincide en el tiempo con la vuelta a la competición de la selección vasca. La Euskal Selekzioa disputará un partido amistoso este sábado 14 de noviembre en San Mamés (20:00 horas) frente a la selección absoluta de Venezuela. El encuentro forma parte de los actos conmemorativos del 90.º aniversario de la formación del primer Gobierno Vasco.

Su programación durante la ventana oficial de partidos internacionales de la FIFA supone un cambio estratégico respecto a los tradicionales amistosos autonómicos que se disputaban en fechas navideñas, ya que la FVF busca ahora una mayor visibilidad y homologación con el calendario internacional.

Los jugadores de Euskadi y Palestina, antes de un partido. EFE

Para este encuentro, el seleccionador Jagoba Arrasate ha presentado una lista de 22 convocados formada íntegramente por jugadores que compiten en ligas profesionales.

La convocatoria está liderada por futbolistas del Athletic Club, que aporta cinco efectivos (entre ellos Oihan Sancet y Dani Vivian), y de la Real Sociedad, con cuatro representantes como Igor Zubeldia. Además, el técnico ha incluido a jugadores que militan en el extranjero, como el portero Kepa Arrizabalaga, actualmente en el Arsenal.

La FVF espera que, tras el encuentro de este sábado, el CSD emita una respuesta sobre la viabilidad de la solicitud. En caso de obtener el aval del organismo estatal y de la RFEF, la Federación Vasca tendría la base jurídica necesaria exigida en los estatutos internacionales para presentar una segunda solicitud de admisión como miembro de pleno derecho ante la UEFA y la FIFA.