Thibaut Courtois, en el Bernabéu durante el Madrid Game de la NFL Europa Press

El éxito de Courtois (34) fuera del fútbol: invierte en Premier Padel y se abre a los eventos deportivos internacionales

Thibaut Courtois amplía su actividad empresarial con una inversión que combina pádel y organización de eventos deportivos. El portero del Real Madrid, de 34 años, ha entrado a través de NXTPLAY, la plataforma que cofundó con Gonzalo Vila, en Gallop Global, promotora del Emaar Dubai Premier Padel P1.

La operación, anunciada este lunes, supone el estreno de su firma en este deporte y abre una vía de expansión internacional. No han trascendido el importe desembolsado ni la participación adquirida. El acuerdo no implica comprar una parte del circuito Premier Padel.

La inversión se dirige a la compañía que organiza su torneo de Dubái y desarrolla otros eventos y experiencias en directo. NXTPLAY se incorpora como socio estratégico con la intención de aportar financiación, asesoramiento y contactos comerciales para acelerar el crecimiento del negocio.

Crecer desde Dubái

Gallop Global nació en Dubái en 2023 y tiene a Iván Modia como consejero delegado y cofundador. Su actividad abarca la creación, adquisición, desarrollo y comercialización de eventos propios.

El torneo de pádel constituye uno de sus principales activos y sirve como escaparate de una empresa que trabaja en Oriente Medio y Asia. La alianza con NXTPLAY pretende ampliar esa cartera y facilitar la entrada en nuevos mercados.

El anuncio coincide con la celebración del Emaar Dubai Premier Padel P1, que se disputa del 8 al 15 de noviembre en el Hamdan Sports Complex. La competición forma parte del calendario internacional de Premier Padel y reúne cuadros masculinos y femeninos. Su categoría, P1, identifica el nivel del torneo dentro del circuito.

Thibaut Courtois, con el Real Madrid. Europa Press

Courtois presenta la inversión desde su afición personal, aunque la estructura del acuerdo responde a una apuesta empresarial. "Soy un gran aficionado al pádel desde hace años. Sigo el circuito muy de cerca", explica el guardameta en el comunicado de la operación.

Su entrada se articula mediante NXTPLAY, no como un simple patrocinio o una colaboración promocional vinculada a su imagen.

Capital y nuevos eventos

Vila, consejero delegado de NXTPLAY, sitúa el pádel entre las prioridades de la plataforma y considera que Gallop ofrece una base para desarrollar negocio en Oriente Medio.

El planteamiento consiste en combinar los recursos del inversor con la experiencia operativa de la promotora. Además del capital, la firma aportará relaciones en el deporte y los medios para buscar patrocinadores y nuevas oportunidades comerciales.

La ambición anunciada supera, por tanto, la continuidad del torneo de Dubái. Las compañías quieren desarrollar más eventos propios, extender su presencia geográfica y construir acuerdos comerciales duraderos.

Sin embargo, todavía no han identificado nuevas competiciones, destinos concretos ni un calendario de expansión. Tampoco han comunicado la valoración de Gallop, el mecanismo financiero utilizado o posibles cambios en su órgano de administración.

Para Courtois, la operación incorpora el pádel a una estrategia de inversión vinculada al deporte, los medios y el entretenimiento.

El movimiento acredita su interés por crecer fuera del fútbol, aunque sus resultados económicos aún están por conocer: el éxito empresarial de esta apuesta dependerá de su desarrollo.