Gianni Infantino, junto a Emilio García Silvero, en la oficina de la División Legal y de Cumplimiento de la FIFA en Miami FIFA

Emilio García Silvero deja la FIFA bajo críticas a su gestión mientras su hermano sigue investigado en Majadahonda

Emilio García Silvero deja la dirección jurídica y de cumplimiento de FIFA y anuncia su regreso a Madrid mientras su hermano Miguel Ángel continúa investigado en Majadahonda por contratos de la Federación Española de Fútbol con Gruconsa.

La salida del jurista, comunicada el 6 de noviembre, coincide con las críticas al estado de su departamento y las controversias que rodean a Gianni Infantino.

El balance más duro lo firma Romain Molina. El periodista francés describe el área legal como un "campo de ruinas", falto de personal, competencia y, sobre todo, independencia.

En su publicación atribuye ese deterioro a la gestión de García Silvero y sostiene que supervisó nombramientos y promociones de personas de su entorno. Su crítica cuestiona tanto la capacidad del departamento como su autonomía frente al poder de FIFA.

Molina menciona el apodo "Mafia Española", que atribuye a terceros para referirse a un grupo del departamento jurídico, y sitúa al español en el centro del caso Balogun. La publicación formula esas acusaciones sin identificar nombramientos concretos ni aportar datos de plantilla. También recoge conjeturas sobre posibles ambiciones en la RFE.

Le tout-puissant directeur des services juridiques de la FIFA, Emilio Garcia, a démissionné de son poste Officiellement, il dit vouloir rentrer en Espagne pour des raisons familiales mais beaucoup lui prêtent d'autres ambitions (à la fédération espagnole notamment...) Garcia est une figure très controversée : il était notamment au coeur de l'affaire Balogun cet été et a supervisé la nomination/promotion de beaucoup de ses proches, notamment ce que certains surnomment la "Spanish Mafia" du département légal de la FIFA Pour rappel, le département légal de la FIFA est aujourd'hui un champ de ruines en manque de personnel, de compétence et surtout d'indépendance ; ce qui symbolise, malheureusement, le bilan de Garcia — Romain Molina (@Romain_Molina) November 6, 2026

La versión institucional ofrece otro balance. FIFA agradeció su trabajo y presentó la marcha como una decisión del propio García Silvero de iniciar una nueva etapa en España.

En su despedida de LinkedIn, él explicó que regresaría con su familia tras quince años fuera y situó su futuro en Madrid. Jan Kleiner asume interinamente el área jurídica, según Associated Press.

El regreso a Madrid

Ese retorno coincide con una investigación penal que afecta a su hermano. Como informó EL ESPAÑOL, Miguel Ángel García Silvero, responsable de Infraestructuras de la RFEF durante el periodo examinado, está investigado por adjudicaciones a Gruconsa.

La UCO sospecha que se utilizaron presupuestos simulados o menos competitivos para favorecer a la constructora. Andreu Camps está citado como investigado para el 20 de noviembre ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda.

Para Miguel Ángel, la instrucción puede desembocar en un juicio si existen indicios suficientes y se formula acusación. Una eventual condena correspondería al órgano de enjuiciamiento y exigiría acreditar su responsabilidad penal. El procedimiento también puede terminar archivado.

Las defensas de directivos y empleados de Gruconsa han solicitado el archivo y sostienen que los pagos investigados correspondían a servicios justificados, según informó la Cadena SER.

El vínculo con FIFA Americas

En FIFA, una de las controversias más recientes afecta a una empleada doméstica de Infantino. La imagen difundida por Francis Gaitho reproduce una carta atribuida a FIFA Americas, fechada en Miami el 7 de enero de 2026.

Certifica que Yajarlin del Socorro Fernandez trabajó a tiempo completo para esa sociedad entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de octubre de 2025. Figura firmada por Faviana Urdaneta, del área de personal.

El contenido coincide con la carta descrita por el New York Post en su información del 3 de noviembre sobre presuntas irregularidades laborales y migratorias. El reportaje sostiene que se recurrió a una persona vinculada al entorno de Trump para gestionar un permiso.

FIFA negó haber empleado a alguien sin la autorización necesaria y aseguró que Infantino asume personalmente el coste de su personal doméstico.

Hay un vínculo documental de Emilio con la sociedad: el informe anual de FIFA (Americas), Inc., presentado en Florida el 3 de junio de 2026, lo incluye como director. Ese registro acredita su posición en aquella fecha, pero no demuestra por sí solo su intervención en la contratación. La carta lleva la firma de Urdaneta.

Versiones de su salida

Una publicación atribuida a Ashish Prashar en X enlaza esa controversia con la salida del responsable jurídico. Afirma que FIFA lo despidió después de conocerse el asunto de la empleada.

También presenta como abierta una investigación penal contra Infantino y alerta sobre el estatus de FIFA como entidad sin fines de lucro.

This week it was confirmed Gianni Infantino hired an illegal immigrant and put her on #FIFA’s payroll. Breaking several U.S. laws. He faces a criminal investigation and is jeopardizing FIFA’s not for profit status. Then @FIFAcom fired their chief legal officer. #Infantinout — Ashish Prashar (@Ash_Prashar) November 6, 2026

La discrepancia queda a la vista: Prashar habla de despido; Molina, de dimisión; FIFA, de una decisión de García Silvero de regresar a España. Los mensajes públicos no permiten establecer las condiciones laborales de la salida ni demostrar que la controversia de la empleada la causara.

La pieza de Francis Gaitho va más lejos: anticipa una detención de Infantino y un impeachment -proceso de destitución- de Trump tras las elecciones legislativas estadounidenses.

Emilio García Silvero: The Hidden Hand in Infantino’s Scams Emilio García Silvero has served as FIFA’s Chief Legal and Compliance Officer since 2018, after working as Chief Legal Counsel at the Spanish FA under Ángel María Villar - where he testified as a character witness in a €1.2 million embezzlement case - and later at UEFA. On 18 July 2026 he was one of three officials who approved the FIFA Forward Enterprise scheme to open World Cup commercial rights to private investors linked to Jared Kushner, despite heading the department meant to enforce FIFA’s statutes; UEFA filings and a formal complaint from the Norwegian FA name him alongside Gianni Infantino in connection with that plan, the Trump Peace Prize, and the Balogun red-card reversal. Florida records also list him as a director of the Delaware-registered FIFA (Americas) Inc. His trajectory from Villar’s RFEF through UEFA into Infantino’s inner circle has left him as the hidden hand in the commercial and institutional manoeuvres now under scrutiny, with the practical prospect that the years ahead will be spent in courtrooms and disciplinary hearings. @GarciaSilvero @FotballNO — Francis Gaitho (@FGaitho237) November 3, 2026

Su texto relaciona la carta laboral, los negocios de FIFA y sus vínculos políticos.

Sí existe una petición documental concreta en Washington, anterior a estas últimas informaciones. El 26 de julio, Jamie Raskin reclamó a Infantino documentación sobre las relaciones de FIFA con Trump, la conservación de comunicaciones y una entrevista transcrita.

Tras las elecciones, USA TODAY explicó que una nueva mayoría demócrata podría impulsar citaciones obligatorias en el Congreso. Esa posibilidad de control parlamentario no equivale a una acusación penal ni a una orden de arresto.

Las preguntas pendientes

El relevo también llega con preguntas pendientes sobre FIFA Forward Enterprise. Reuters informó de que los consejeros podrían consultar en Zúrich documentación del proyecto abandonado, bajo determinadas condiciones, tras las preguntas de UEFA. La comunicación procedía del secretario general, Mattias Grafström.

La Federación Noruega había anunciado el 6 de octubre escritos ante los órganos de ética y gobernanza sobre FFE, el premio de la paz y el caso Balogun.

Solicitaba examinar las conductas y los controles internos. Esas solicitudes dan contexto al debate sobre la independencia del área jurídica al que alude Molina.

El siguiente destino profesional de Emilio no se ha anunciado. Su regreso a Madrid se produce con su gestión en FIFA sometida a críticas públicas y con su hermano pendiente de una investigación cuyo desenlace judicial permanece abierto.