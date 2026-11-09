Raúl vuelve a los banquillos tras un año sin equipo: firma con el Oviedo hasta 2028 para intentar volver a Primera

El Real Oviedo ha dado un golpe de timón a su proyecto deportivo con el anuncio oficial de Raúl González Blanco como nuevo entrenador del primer equipo hasta junio de 2028.

El histórico exjugador del Real Madrid y de la selección española asume las riendas del conjunto carbayón tras la reciente destitución de Julián Calero. La misión encomendada por la directiva asturiana es tan clara como exigente: lograr el ansiado regreso a la máxima categoría del fútbol español, curando así las heridas dejadas por el doloroso descenso sufrido la pasada campaña.

La llegada de Raúl pone fin a un periodo de un año exacto de inactividad en los banquillos. Tras cerrar su extensa y formativa etapa al frente del Real Madrid Castilla, el técnico madrileño decidió tomarse un tiempo de reflexión y análisis a la espera de un proyecto que encajara verdaderamente con sus ambiciones profesionales.

Comunicado oficial. Raúl González, nuevo entrenador del Real Oviedo 📲 https://t.co/guFbwhx6wI #RealOviedo 🔵⚪ https://t.co/EVXKXf7t1D — Real Oviedo (@RealOviedo) November 9, 2026

Ahora, el Carlos Tartiere le ofrece la oportunidad de consolidarse en el fútbol profesional en una plaza histórica y de máxima presión. El club, respaldado por el Grupo Pachuca, confía ciegamente en que el carácter ganador, la disciplina y la mentalidad competitiva de Raúl sirvan como revulsivo para una plantilla diseñada expresamente para pelear por todo.

La drástica decisión de prescindir de los servicios de Julián Calero llega en un momento de máxima tensión e igualdad en la categoría de plata.

Raúl hereda una plantilla que, si bien no está firmando una campaña desastrosa, necesita un impulso táctico y anímico inmediato para engancharse a la zona noble de la tabla. El Oviedo se encuentra actualmente a tres puntos de los puestos de playoff de ascenso, una codiciada frontera que marca el Burgos en la tercera plaza con 24 puntos.

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Por encima de los carbayones, la pelea está sumamente apretada con equipos como el Éibar y el Granada, ambos con 23 puntos en 12 partidos, y el Mallorca, sexto con 22 y también con un partido menos.

Raúl González afronta el mayor y más estimulante desafío de su carrera como entrenador principal. Con un año de bagaje táctico renovado y la presión de un entorno que respira fútbol, el madrileño deberá implantar su sello de identidad desde el primer entrenamiento.

El ascenso a Primera División no es una quimera para este Real Oviedo, sino una obligación tras el varapalo del último curso, y Raúl llega dispuesto a asumir esa responsabilidad.