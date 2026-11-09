Pau Cubarsí gana el Golden Boy y sucede a Doue como el mejor jugador joven del mundo

Pau Cubarsí ha sido galardonado este lunes con el premio Golden Boy, el prestigioso trofeo que entrega el diario italiano Tuttosport y que le acredita de forma oficial como el mejor jugador sub-21 del planeta.

El zaguero del FC Barcelona y de la selección española inscribe su nombre en letras de oro, sucediendo en el trono al francés Désiré Doué, ganador de la pasada edición.

Los méritos del catalán para alzarse con el galardón van mucho más allá de su consolidación como pieza indiscutible y jerárquica en el eje de la defensa del Barça. El factor que ha desequilibrado la balanza fue su brillante actuación durante el Mundial, donde también fue elegido mejor jugador joven.

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En una cita donde la máxima presión suele devorar a los futbolistas más veteranos, el joven defensor demostró un aplomo impropio de su edad. No solo secó a los mejores delanteros con su lectura defensiva y fortaleza en los duelos, sino que fue clave en la creación del juego desde atrás.

El Mundial sirvió como el escenario de su consagración definitiva, un campeonato que lo catapultó a una dimensión global inalcanzable para cualquier otro candidato de su generación y que despejó cualquier duda sobre su candidatura al premio.

Dominio español

Cabe recordar una de las reglas de oro y más singulares que rigen el Golden Boy: ningún jugador puede ganar el premio más de una vez en su carrera deportiva.

Esta particularidad obliga a que el palmarés de Tuttosport deba renovarse año tras año buscando nuevas joyas, y es precisamente en este selecto histórico de ganadores donde España ha logrado construir una hegemonía incontestable a nivel continental.

Con el triunfo de Pau Cubarsí, ya son seis los futbolistas españoles que han logrado alzar el codiciado trofeo dorado a lo largo de la historia.

Pedri posa con su trofeo de Golden Boy. FC BARCELONA

El camino lo inauguró Cesc Fàbregas en el año 2006, seguido por Isco en 2012. Aunque hubo que esperar casi una década para que la cantera española volviera a reinar en Europa, el ritmo reciente ha sido completamente arrollador y sin precedentes.

Pedri se lo llevó a casa en 2021, Gavi tomó su relevo inmediato ganándolo en 2022 y, tras el histórico galardón de Lamine Yamal en 2024, Cubarsí recupera la corona en este 2026 para mantener a España en la cima. Un monopolio que subraya el excelente estado de salud del fútbol formativo, erigiendo a España como la gran potencia mundial en el desarrollo de futuras estrellas.