El Metropolitano sentencia a Julián Álvarez: desacertado y entre pitos en la semana negra para el Atlético de Madrid

El fútbol tiene una memoria implacable y el Metropolitano no es un escenario que se caracterice por perdonar las dudas.

Este domingo, la derrota por 1-2 frente al FC Barcelona no solo certificó la pérdida de tres puntos clave en la competición doméstica, sino que escenificó una visible ruptura entre gran parte de la grada rojiblanca y su gran apuesta ofensiva: Julián Álvarez.

El delantero argentino abandonó el terreno de juego negando con la cabeza, envuelto en una sonora pitada que resume la frustración de una afición que ha pasado de la máxima ilusión a la decepción en apenas cinco días.

El encuentro del atacante estuvo marcado por los contrastes. Suya fue la visión para filtrar el pase que permitió a Giuliano Simeone anotar el único tanto colchonero, demostrando la precisión y la calidad técnica que atesora en sus botas.

Sin embargo, en la élite, las ocasiones perdonadas suelen tener un peso mucho mayor en el escrutinio público. Julián dispuso de las oportunidades necesarias para cambiar el rumbo del partido, pero desaprovechó dos manos a mano muy claros ante Joan García.

👀 𝑱𝒖𝒍𝒊𝒂́𝒏 𝑨́𝒍𝒗𝒂𝒓𝒆𝒛 tuvo en sus botas la posibilidad de adelantar al Atlético de Madrid frente al Barça. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol https://t.co/bIYqWkZCZX — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 8, 2026

El error más evidente se produjo en la segunda mitad. En una acción al contragolpe donde disponía de tiempo y espacio para definir, dudó. Optó por una vaselina que se marchó directamente por encima del larguero cuando la afición ya cantaba el gol.

De forma casi inmediata, el murmullo continuo de la grada se transformó en silbidos y reproches audibles que acompañaron al jugador durante el resto del choque.

Para comprender la severidad del Metropolitano hacia su delantero es fundamental señalar que esta fractura no es un episodio nuevo ni aislado.

La paciencia de la afición colchonera viene desgastada desde el pasado verano, fuertemente condicionada por aquellas polémicas declaraciones en las que el jugador pidió abiertamente salir de la entidad.

Aquel pulso público dejó una herida profunda en el orgullo de la hinchada. Verle ahora fallar ocasiones tan determinantes ante el mismo equipo que sobrevoló como su gran pretendiente en el mercado de agosto ha reavivado una tensión latente que solo el buen rendimiento colectivo había logrado maquillar.

Julián Álvarez, cabizbajo durante el partido contra el Bayern. REUTERS

Este clima de hostilidad, de hecho, ya había asomado la cabeza a mediados de semana durante el exigente compromiso europeo frente al Bayern de Múnich. En aquella derrota, el internacional firmó una actuación discreta, con nula participación en el juego ofensivo, y fue sustituido en la segunda parte por Simeone.

Su camino hacia el banquillo ya estuvo acompañado de los primeros pitos por parte de un sector de la afición, que no olvida el episodio estival y le exige un nivel de compromiso y liderazgo intachable en las grandes citas.

Semana negra

El momento crítico de Julián Álvarez corre en paralelo a un repentino y doloroso bajón colectivo. La caída ante el conjunto catalán supone el cierre a una semana negra que ha frenado en seco el impulso de un equipo que parecía haber encontrado la velocidad de crucero idónea para pelear por todos los títulos de la temporada.

Hasta el pasado miércoles, el Atlético de Madrid atravesaba una dinámica impecable. El equipo encadenaba diez partidos consecutivos sin conocer la derrota, exhibiendo una evidente mejoría en la fluidez de su juego, una presión alta efectiva y una solidez defensiva que invitaba al optimismo sostenido.

El crecimiento colectivo era palpable; la plantilla transmitía la sensación de poder competir de tú a tú contra cualquier rival y el feudo rojiblanco volvía a erigirse como un fortín casi inexpugnable.

No obstante, el calendario ha propinado un duro golpe de realidad al conjunto madrileño. En un margen de apenas cinco días, el equipo ha encajado dos derrotas consecutivas en su propio feudo ante dos gigantes del fútbol europeo.

Primero fue el Bayern de Múnich, que se impuso por un claro 0-2 con un dominio táctico que desnudó los problemas del Atlético en la salida de balón y la contención. Posteriormente, el 1-2 frente al Barça confirmó el bache de un grupo que se vio superado físicamente en los momentos decisivos de la segunda mitad.

De sumar diez encuentros invicto y proyectar un crecimiento continuo, a perder el colchón de seguridad frente a dos rivales de máxima exigencia encajando cuatro goles.

El Atlético arranca ahora un periodo de dudas con la obligación de ajustar piezas, recuperar su identidad competitiva y, sobre todo, sanar anímicamente a una plantilla que necesita reconducir la situación antes de que la crisis deportiva e institucional se instale de forma definitiva en el Metropolitano.